España

Las lluvias de enero y febrero mermarán la producción del olivo y los expertos auguran que habrá “menos aceite virgen extra”

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha compartido sus estimaciones para la campaña de 2025-2026, marcada por las mermas que temporales y lluvias han producido especialmente en Jaén, Córdoba y Granada

Guardar
La Asociación Española de Municipios
La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha compartido sus estimaciones para la campaña de 2025-2026 (Eduardo Parra - Europa Press)

La campaña 2025–2026 de aceite de oliva en España se está viendo afectada por la persistencia de lluvias y temporales durante los meses de diciembre y enero, y la producción podría ser más baja de lo que los expertos auguraban. Es la estimación que hace la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), entidad constituida por más de ciento setenta ayuntamientos y diputaciones dedicadas al cultivo y procesamiento de este producto español.

Las inclemencias de los temporales que han asaltado a la Península desde comienzos de año, “han dificultado seriamente la recolección en algunas de las principales zonas productoras”, aseguran desde la asociación, lo que augura malas noticias en el sector. Así, aunque el aforo oficial del Ministerio de Agricultura estimaba una producción de 1.350.000 toneladas de aceite de oliva, todo apunta a que esta cifra deberá ser revisada a la baja.

Así lo estima la propia asociación haciendo cálculos. A cierre de diciembre de 2025, España había producido aproximadamente 720.000 toneladas de aceite, lo que representaba el 53% del aforo total, un porcentaje ya de por sí bastante más bajo que lo recolectado en las 4 campañas anteriores. Esto indica que, a partir del 1 de enero, de cumplirse el aforo, quedarían pendientes de entrar en bodega unas 630.000 toneladas de aceite, y buena parte de ellas concentradas en tres provincias: Jaén (309.000 t), Córdoba (148.000 t) y Granada (68.000 t).

Para determinar cuánto puede ser la merma sobre este dato, AEMO ha realizado consultas a productores, cooperativas y almazaras industriales de estas tres provincias andaluzas, las más afectadas por el retraso, con el objetivo de confirmar la producción aun sin recolectar, así como cuánta aceituna ha podido caer al suelo y también qué porcentaje de ella quedará en el campo.

En base a las estimaciones recogidas, se calcula que entre un 35 y un 40% de la aceituna ha podido caer al suelo durante el mes de enero, debido al estado de maduración y a los temporales. De esa aceituna caída se estima que entre el 65 y el 75% no podrá ser recuperada, principalmente por tres motivos: el estado del suelo tras las lluvias (que deja el fruto hincado), el arrastre por escorrentía y la propia existencia de cubiertas vegetales que dificultan su recolección.

Aplicando los valores medios, la pérdida estimada en estas tres provincias alcanzaría unas 130.000 toneladas. Si se añaden pérdidas menores en otras zonas como Málaga o Badajoz, la cifra global podría superar fácilmente las 140.000 toneladas.

La AEMO se muestra preocupada
La AEMO se muestra preocupada ante la producción de aceite virgen extra (Europa Press)

Con todo ello, con prudencia, puede afirmarse que la previsión oficial de 1.350.000 toneladas difícilmente se cumplirá. A día de hoy, y según las estimaciones anteriores, el ajuste apunta a una campaña final en torno a las 1.200.000 – 1.220.000 toneladas de aceite de oliva. No se puede descartar que, si las lluvias persisten, esta cifra aún pueda reducirse más. Habrá que esperar al cierre de la campaña, pero la revisión del aforo parece inevitable.

En 2026 habrá menos virgen extra

Desde la asociación aclaran que pueden existir distintas causas que hagan que la cosecha sea mayor o menor que la señalada por sus estimaciones, ya sea por el margen de error del propio estudio o por la persistencia de las tormentas en estas provincias ya que, de momento, las previsiones meteorológicas las prolongan en la primera semana de febrero. Todo esto imprime más incertidumbre, aunque, aseguran, lo que “sí podemos dar como un dato cierto, es que esta campaña habrá menor porcentaje de aceites de oliva vírgenes extra en España”.

Esta conclusión se debe a que, desde finales de diciembre, y debido a estos retrasos en la recolección y a la presencia de heladas, los aceites producidos serán en gran porcentaje de la categoría virgen y lampante, alternativas de menor calidad que la del AOVE.

El aceite ‘de garrafón’ sigue en nuestros restaurantes: “Una década después, es inaceptable que haya establecimientos que incumplan la ley”.

Independientemente de este efecto negativo a corto plazo, AEMO ha señalado que estas lluvias copiosas tendrán un indudable efecto positivo en la agricultura en general y en el olivar en particular, con vistas a la siguiente campaña; pues los pantanos se están llenando y el suelo comenzará la primavera con los perfiles cargados de humedad.

En lo que al precio se refiere, una de las grandes preocupaciones de los consumidores cuando de aceite de oliva se habla, AEMO ha querido hacer una “llamada a la calma” para los productores y envasadores. “Ante los movimientos de mercado que se puedan avecinar en el nuevo escenario, debemos hacer una llamada a la calma, y tanto productores como envasadores deberían establecer un equilibrio sensato dadas las buenas salidas mensuales, es decir, el aceite debe salir cada mes a un precio de equilibrio justo, racional y lo más estable posible que permita cubrir los costes de producción con cierto margen”.

Temas Relacionados

Aceite de olivaProductos EspañaConsumo EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

La Comisión Europea plantea condicionar la exención de visados a la cooperación en retornos y advierte de suspensiones inmediatas en caso de incumplimiento

Bruselas prepara un endurecimiento de

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Quinta víctima mortal en un mes en Aragón: un montañero muere y otro queda herido en un alud en Huesca

El herido ha sido trasladado en helicóptero hasta Zaragoza. Desde el pasado 29 de diciembre solo en Aragón han fallecido cinco personas por aludes

Quinta víctima mortal en un

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 29 de enero del 2026

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora de la jugada de las 12:00 horas

Nuevos ganadores del Sorteo 2

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienzan los trabajos de reparación

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

Aldama vincula un sobre de PDVSA que le entregó Delcy Rodríguez con la supuesta financiación irregular del PSOE

El PP recibe a Óscar Puente en el Senado con gritos de “dimisión” y acusa a Pedro Sánchez de ser un “cobarde” por no acudir al pleno sobre la crisis ferroviaria

Óscar Puente insiste en que la línea Madrid-Andalucía “no está abandonada” y asegura que el carril siniestrado pasó los controles “en perfecto estado”

ECONOMÍA

Super ONCE: jugada ganadora y

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3 este jueves 29 de enero del 2026

Nuevos ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE hoy, 29 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Agricultores y ganaderos se movilizan en toda España reclamando que no lleguen a los supermercados “productos llenos de mierda”

Bruselas avala la regularización extraordinaria de migrantes en España y recuerda que la competencia “es de los Estados miembros”

DEPORTES

El CEO de la UFC

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions