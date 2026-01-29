Las lluvias de enero y febrero mermarán la producción del olivo y los expertos auguran que habrá “menos aceite virgen extra”

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha compartido sus estimaciones para la campaña de 2025-2026 (Eduardo Parra - Europa Press)

La campaña 2025–2026 de aceite de oliva en España se está viendo afectada por la persistencia de lluvias y temporales durante los meses de diciembre y enero, y la producción podría ser más baja de lo que los expertos auguraban. Es la estimación que hace la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), entidad constituida por más de ciento setenta ayuntamientos y diputaciones dedicadas al cultivo y procesamiento de este producto español.

Las inclemencias de los temporales que han asaltado a la Península desde comienzos de año, “han dificultado seriamente la recolección en algunas de las principales zonas productoras”, aseguran desde la asociación, lo que augura malas noticias en el sector. Así, aunque el aforo oficial del Ministerio de Agricultura estimaba una producción de 1.350.000 toneladas de aceite de oliva, todo apunta a que esta cifra deberá ser revisada a la baja.

Así lo estima la propia asociación haciendo cálculos. A cierre de diciembre de 2025, España había producido aproximadamente 720.000 toneladas de aceite, lo que representaba el 53% del aforo total, un porcentaje ya de por sí bastante más bajo que lo recolectado en las 4 campañas anteriores. Esto indica que, a partir del 1 de enero, de cumplirse el aforo, quedarían pendientes de entrar en bodega unas 630.000 toneladas de aceite, y buena parte de ellas concentradas en tres provincias: Jaén (309.000 t), Córdoba (148.000 t) y Granada (68.000 t).

Para determinar cuánto puede ser la merma sobre este dato, AEMO ha realizado consultas a productores, cooperativas y almazaras industriales de estas tres provincias andaluzas, las más afectadas por el retraso, con el objetivo de confirmar la producción aun sin recolectar, así como cuánta aceituna ha podido caer al suelo y también qué porcentaje de ella quedará en el campo.

En base a las estimaciones recogidas, se calcula que entre un 35 y un 40% de la aceituna ha podido caer al suelo durante el mes de enero, debido al estado de maduración y a los temporales. De esa aceituna caída se estima que entre el 65 y el 75% no podrá ser recuperada, principalmente por tres motivos: el estado del suelo tras las lluvias (que deja el fruto hincado), el arrastre por escorrentía y la propia existencia de cubiertas vegetales que dificultan su recolección.

Aplicando los valores medios, la pérdida estimada en estas tres provincias alcanzaría unas 130.000 toneladas. Si se añaden pérdidas menores en otras zonas como Málaga o Badajoz, la cifra global podría superar fácilmente las 140.000 toneladas.

Con todo ello, con prudencia, puede afirmarse que la previsión oficial de 1.350.000 toneladas difícilmente se cumplirá. A día de hoy, y según las estimaciones anteriores, el ajuste apunta a una campaña final en torno a las 1.200.000 – 1.220.000 toneladas de aceite de oliva. No se puede descartar que, si las lluvias persisten, esta cifra aún pueda reducirse más. Habrá que esperar al cierre de la campaña, pero la revisión del aforo parece inevitable.

En 2026 habrá menos virgen extra

Desde la asociación aclaran que pueden existir distintas causas que hagan que la cosecha sea mayor o menor que la señalada por sus estimaciones, ya sea por el margen de error del propio estudio o por la persistencia de las tormentas en estas provincias ya que, de momento, las previsiones meteorológicas las prolongan en la primera semana de febrero. Todo esto imprime más incertidumbre, aunque, aseguran, lo que “sí podemos dar como un dato cierto, es que esta campaña habrá menor porcentaje de aceites de oliva vírgenes extra en España”.

Esta conclusión se debe a que, desde finales de diciembre, y debido a estos retrasos en la recolección y a la presencia de heladas, los aceites producidos serán en gran porcentaje de la categoría virgen y lampante, alternativas de menor calidad que la del AOVE.

Independientemente de este efecto negativo a corto plazo, AEMO ha señalado que estas lluvias copiosas tendrán un indudable efecto positivo en la agricultura en general y en el olivar en particular, con vistas a la siguiente campaña; pues los pantanos se están llenando y el suelo comenzará la primavera con los perfiles cargados de humedad.

En lo que al precio se refiere, una de las grandes preocupaciones de los consumidores cuando de aceite de oliva se habla, AEMO ha querido hacer una “llamada a la calma” para los productores y envasadores. “Ante los movimientos de mercado que se puedan avecinar en el nuevo escenario, debemos hacer una llamada a la calma, y tanto productores como envasadores deberían establecer un equilibrio sensato dadas las buenas salidas mensuales, es decir, el aceite debe salir cada mes a un precio de equilibrio justo, racional y lo más estable posible que permita cubrir los costes de producción con cierto margen”.