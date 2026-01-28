España

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Hasta 130 carreteras españolas permanecen afectadas por el temporal: el Ministerio de Transportes ha solicitado mantener el carril izquierdo despejado para facilitar el paso de las máquinas quitanieves y ha recomendado extremar la precaución

El estado actual de las
El estado actual de las carreteras españolas (Captura de pantalla de la DGT)

La red viaria principal ha amanecido este miércoles con complicaciones a causa de la nevada provocada por la borrasca Kristin. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha solicitado mantener el carril izquierdo despejado para facilitar el paso de las máquinas quitanieves y ha recomendado extremar la precaución, además de consultar la información actualizada de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) antes de realizar desplazamientos por carretera.

La nieve mantiene afectadas hasta 130 carreteras españolas, con restricciones totales o parciales en seis tramos principales, obligando a utilizar cadenas o neumáticos de invierno e incluso con prohibiciones a la circulación en varios puntos. La situación se puede seguir en tiempo real en el mapa de tráfico de la DGT.

La borrasca Kristin comienza a dejar sus primeras nevadas en varias ciudades de la capital, cubriendo de blanco parques, calles y tejados.

La nieve y la lluvia afectan a 130 carreteras españolas

Diversas rutas obligan a extremar la precaución debido a la nieve, aunque permanecen abiertas al tráfico. Entre ellas se encuentran la A-2 entre Torija y Arcos de Jalón (Guadalajara y Soria), la A-15 en Medinaceli (Soria), la AP-66 desde El Reundu (Asturias) hasta Caldas de Luna (León) y la A-52 entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense). Situaciones similares se registran en la A-23, a la altura de Sabiñánigo (Huesca), y en la A-6 en varios puntos de León y Lugo, especialmente en Pedrafita do Cebreiro.

En Andalucía, nueve carreteras presentan incidencias por la nieve. En Almería, se han visto afectadas la A-1178 en Las Menas, la AL-5405 en Las Tres Villas y se han establecido restricciones en Bacares y Aulago, donde la circulación también se encuentra condicionada.

También han tenido que ser cortadas 24 carreteras secundarias, 19 de ellas en Andalucía. En Extremadura, se han cortado dos vías, al igual que en León y Barcelona. En Zamora y León, la prohibición afecta a la A-66, concretamente en el tramo comprendido entre Matilla de Arzón y Ribaseca.

Madrid mantiene restringido el acceso a camiones en la M-40, a la altura de Montecarmelo. Las principales dificultades se concentran en la A-6, donde entre los kilómetros 7,5 y 30 se han producido importantes retenciones en ambos sentidos. También se han registrado problemas de tráfico en municipios como Boadilla del Monte y Tres Cantos.

ALPEDRETE (MADRID), 28/01/2026.- Varias personas
ALPEDRETE (MADRID), 28/01/2026.- Varias personas se lanzan bolas de nieve en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja una nevada en la región de Madrid. EFE/Álvaro Blanco

Varias carreteras secundarias madrileñas requieren el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la M-601 en Navacerrada, M-604 en Cotos, M-611 en La Morcuera, M-629 en Canencia, M-637 en Navafría, M-139 en El Cardoso, M-137 en La Hiruela y M-130 en La Puebla. En la A-1, a la altura de Somosierra, se ha establecido nivel rojo y es obligatorio el uso de cadenas. La M-607 también presenta complicaciones.

La DGT ha prohibido la circulación en la A-6, que a las 10:15 de la mañana ya se encontraba intransitable; y en la AP-6. La M-505 en La Paradilla y La Cruz Verde permanece abierta, aunque se recomienda circular con especial precaución. En la M-50, a la altura de Boadilla, se han impuesto restricciones al tráfico de camiones, con nivel amarillo.

Además, diversas líneas de autobús interurbano registran incidencias, con suspensiones, desvíos y problemas de circulación en varios municipios de la Comunidad de Madrid. Entre las localidades afectadas se encuentran San Agustín del Guadalix, El Molar, Lozoyuela, La Cabrera y su entorno, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Horcajo de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares, Chapinería, Colmenar Viejo y Tres Cantos.

