España

El estado de los embalses de España martes 27 de enero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
La situación de los embalses
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 57,20 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según esta información oficial, la capacidad hídrica en el país subió en comparación con la última semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Situación general de los embalses de España

Fecha: martes 27 de enero de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 32.056 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: 191 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,34 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.142 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,00 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 50,92%.

Aragón: 59,48%.

Asturias: 55,48%.

C. Valenciana: 43,76%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,45%.

Castilla-La Mancha: 50,55%.

Cataluña: 78,87%.

Comunidad de Castilla y León: 54,20%.

Extremadura: 62,38%.

Galicia: 66,89%.

Murcia: 28,38%.

Navarra: 48,77%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

La multa por no llevar este dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero, es de 80 euros, la misma que se asignaba por no llevar los triángulos de señalización

¿Pueden multarte por encender la

Silvia Severino, psicóloga: “Solo te obsesionas con aquellas personas que te rechazan”

La necesidad de validación externa responde muchas veces al deseo de ser aceptado sentirse querido

Silvia Severino, psicóloga: “Solo te

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del valor promedio de las gasolinas en España, checa los costos más bajos

Precio de la gasolina hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 27 de enero

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

Pilar Alegría, del Gobierno a los orígenes para pelear cada voto: será la segunda vez que se enfrente a Azcón y la primera le ganó

El hospital Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo miles de sensores para controlar a los pacientes operados: licita ahora un contrato abierto tras afeárselo un ciudadano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este martes 27 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

España bate récords turísticos, pero los trabajadores pagan el precio: salarios bajos, empleos temporales y jornadas extenuantes

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”