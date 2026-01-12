España

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de enero

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

El valor del aceite de
El valor del aceite de oliva cambia constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya están disponibles los precios actualizados del aceite de oliva en España para este lunes 12 de enero de 2026. Las categorías virgen extra,virgen y lampante permiten seguir de cerca la evolución del mercado.

La importancia en mantenerse actualizado sobre el precio de este producto se debe a la relevancia que tiene para el país. España es el principal exportador mundial de aceite de oliva, de acuerdo el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras.

Las variaciones del aceite de oliva en el mercado mayorista afecta directamente en los costos al consumidor y ayuda al sector para analizar posibles escenarios en cuanto a la cotización del producto por eso es importante mantenerse actualizado.

Precio del aceite de oliva

Este es la cotización actualizada del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus versiones virgen extra, virgen y lampante, de acuerdo datos de Infaoliva, Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.713 €

Aceite de oliva virgen extra: 4 €

Aceite de oliva lampante: 3.608 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: S.C.

Aceite de oliva virgen extra : 4.192 €

Aceite de oliva lampante: 3.65 €

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.77 €

Aceite de oliva virgen extra: 4.29 €

Aceite de oliva lampante: 3.64 €

Diferencias entre aceite de virgen, extra virgen y lampante

Existen varios tipos de
Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva virgen extra:

Este tipo de aceite de oliva es el de mejor calidad, se extrae mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas, conservando intactas todas sus características organolépticas y manteniendo todas las propiedades.

El aceite de oliva extra virgen debe tener una acidez menor de 0,8 % y no debe poseer ningún defecto organoléptico en cata.

En esta versión es apto para la venta al consumidor final y es ideal para preparaciones en crudo.

Aceite de oliva virgen:

Al igual que el extra virgen, esta versión también se extrae exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas.

Sin embargo, en este caso la acidez debe ser menor del 2 % y sí puede presentar algún defecto organoléptico en cata en cuanto a olor o sabor.

De igual manera es apto para la venta al consumidor final y es el más apropiado para guisos de cualquier tipo.

Aceite de oliva lampante:

Este tipo de aceite de oliva se caracteriza por tener mucha acidez, así como un sabor y un olor muy desagradable que impide su consumo.

El origen de su nombre se debe a su uso tradicional como combustible en las lámparas de aceite.

Tiene una acidez mayor de 2 grados y no es apto para el consumo, ya que hay que refinarlo.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (EFE)

La lucha contra el clima y la incertidumbre

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, los cambios climatológicos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las afectaciones al aceite de oliva han sido tal que expertos prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría definir las fluctuaciones de precio, pero todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses.

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

