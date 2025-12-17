España

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a reunir al Gobierno y a la Generalitat para tratar la reconstrucción tras la DANA: “Tendría que haberse hecho desde el principio”

En su primera reunión con el presidente del Gobierno, el nuevo jefe del Consell le ha trasladado sus demandas y preocupaciones. Fía un reinicio de las relaciones con Moncloa al éxito de la comisión mixta

Guardar
El president de la Generalitat
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025. (Alberto Ortega/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con el nuevo presiden de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a constituir una Comisión mixta de trabajo para coordinar la reconstrucción en Valencia tras la DANA. Así lo ha anunciado este miércoles el jefe del Consell en una rueda de prensa desde Moncloa.

Pérez Llorca ha celebrado la noticia, pero ha lamentado que para él “no es un éxito”: “Yo solo llevo quince días en el cargo aproximadamente y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta”, ha proclamado. La comisión, según ha avanzado el propio president, reunirá al ministro de Política Territorial, a la Generalitat y a los representantes de los pueblos afectados por las inundaciones, aunque Pérez Llorca ha pedido también convocar a la Diputación de Valencia.

Preguntado sobre si su nuevo nombramiento daría pie a un reinicio de las relaciones entre Madrid y Valencia, que estallaron durante la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024, el president se ha mantenido cauto, argumentando que dependerá en gran parte del éxito de la comisión.

Lo cierto es que Pérez Llorca parece haber rebajado el tono duro que utilizaba su predecesor, Carlos Mazón, cuando respondía al Gobierno Central. Pérez Llorca le ha transmitido algunas de las peticiones que considera urgentes para el territorio, entre ellas, “celeridad” en la ejecución de obras en los pueblos sobre zonas inundables, proponiéndole tramitarlas por la vía de urgencia.

El debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP y único aspirante a relevar a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, ha comenzado este jueves en Les Corts Valencianes (Europa Press)

Sobre las ayudas del Gobierno a la Comunidad Valenciana tras las inundaciones, Pérez Llorca las ha valorado positivamente, aunque ha matizado que cerca de la mitad de los 8.000 millones de euros (que cifra el Gobierno) pertenecen al fondo de compensación de seguros “que pagamos todos los valencianos”. En esta línea, ha reclamado al Gobierno que garantice por ley la exención fiscal de las ayudas no estatales a las empresas y autónomos y ha reconocido que Sánchez le ha emplazado a discutir este asunto en la comisión Mixta.

Ve “irrealizable” la condonación de la deuda y duda de la propuesta del Gobierno

El ‘popular’ ha trasladado sus “dudas” al jefe del Ejecutivo sobre el planteamiento de condonación de una parte de la deuda autonómica, criticando que surja tras un acuerdo con ERC y considerando que a día de hoy es “irrealizable” porque tiene que contar con el aval del Congreso. “El planteamiento es malo y nos hace tener muchas dudas a la hora de aceptar”, ha proclamado Pérez Llorca.

“Tenemos la sensación de que aceptar esa quita de la deuda tal y como la plantea el Gobierno sería como, si me permiten el ejemplo para que todo el mundo lo entienda, aceptar la pedrea cuando otro está llevándose el premio de la lotería”, ha ejemplificado Pérez Llorca.

Eso sí, el presidente valenciano ha precisado que ha hablado con Sánchez de que todavía no hay nada concreto hasta que no se apruebe por el Congreso de los Diputados. En ese caso, Llorca sí que ha admitido que “estudiará” qué decisión adoptarán al respecto.

“Necesidad imperiosa” del trasvase Tajo-Segura

En materia de agua, Pérez Llorca le ha trasladado la “imperiosa necesidad” de continuar el trasvase Tajo-Segura, un asunto en el que ha visto “poca voluntad de diálogo”. “El Presidente ha incidido en que ellos están haciendo una apuesta por el agua desalada, concretamente la desaladora en Torrevieja, pero le ha hecho ver que “Valencia está en una situación de mucho peligro” mientras la instalación no esté completada. El dirigente autonómico ha remarcado que “hay un problema con el aumento de los caudales ecológicos que está imposibilitando que el agua llegue al Segura y eso se tiene que solucionar”.

En la reunión también se ha hablado de vivienda. Pérez Llorca ha pedido ampliar la oferta de vivienda pública a través del Plan Vive, sumando la ayuda del gobierno para “superar el objetivo marcado de las 10.000 viviendas en dos años”. “Hemos pedido una reunión con ministra de vivienda. Ya que hemos abierto una vía, pedimos que el Gobierno de España pueda unirse a la misma”, ha añadido.

Temas Relacionados

Pedro SanchezGobierno de EspanaGeneralitat valencianaDANAEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Holanda prohíbe los gatos esfinge y fold escocés a partir de 2026: pondrá multas de hasta 1.500 euros

La medida impedirá la compra y la cría de estas razas y busca evitar el sufrimiento asociado a problemas genéticos y de salud

Holanda prohíbe los gatos esfinge

Así afronta la Casa Real de Suecia la polémica por la relación entre la princesa Sofía y Jeffrey Epstein: su estrategia

La monarquía sueca se encuentra atravesando una fuerte crisis después de que se conociese que la mujer del príncipe Carlos conoció al magnate hace dos décadas

Así afronta la Casa Real

Telefónica reduce a 4.554 las salidas mínimas por el ERE en su oferta definitiva de las negociaciones con sindicatos

La ‘teleco’ recorta en un 25% las bajas mínimas para que no se den despidos adicionales desde las 6.088 iniciales, con Telefónica de España, Móviles y Soluciones como filiales más afectadas

Telefónica reduce a 4.554 las

La valoración de la sanidad pública sigue bajando, pese a ligeras mejoras en las listas de espera

Los españoles le dan un 5,89 al sistema público de salud, según el CIS

La valoración de la sanidad

Un hombre deja el trabajo para viajar por todo el mundo: “He vendido mi casa, mi coche y todas mis cosas”

Julien, de 42 años, dejó atrás toda su vida impulsado por una crisis personal y el deseo de replantearse sus prioridades

Un hombre deja el trabajo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El subdirector general de Emergencias

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Las claves de la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026

La Fiscalía pide archivar el caso de Errejón y no le acusará de agresión sexual

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que estafó a 85 ancianos en ocho comunidades autónomas haciéndose pasar por técnicos de la luz

Feijóo suspende su agenda por una gripe: tenía previsto un viaje a Bruselas, mítines en Extremadura y copa de Navidad con Periodistas

ECONOMÍA

Telefónica reduce a 4.554 las

Telefónica reduce a 4.554 las salidas mínimas por el ERE en su oferta definitiva de las negociaciones con sindicatos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El precio de la gasolina este 17 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La OCU alerta de una subida del 3,9% en los precios de la cesta de la compra de Navidad en lo que va de diciembre

DEPORTES

Carlos Alcazar anuncia que Ferrero

Carlos Alcazar anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla