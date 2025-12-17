España

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que estafó a 85 ancianos en ocho comunidades autónomas haciéndose pasar por técnicos de la luz

Son dos los detenidos y cinco más los investigados por decenas de delitos de estafa, hurtos, un robo con violencia y pertenencia a grupo criminal

Dos detenidos y cinco más investigados por decenas de delitos de estafa, más de una decena de hurtos, un robo con violencia - en el que golpearon a un hombre para sustraerle 1.200 euros - y pertenencia a grupo criminal: en el marco de la operación ‘Lugacoll’, agentes del Puesto Principal de Picassent de la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal por estafar a 85 ancianos.

El grupo operaba entre Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y el País Vasco. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent (Plaza n.º1) y la autoridad judicial decretó prisión provisional para los dos detenidos.

Un cambio de contador por 900 euros

El pasado mes de febrero, dos personas mayores presentaron una denuncia. La primera de ellas explicó que, estando en la calle, dos hombres se le habían acercado asegurando ser técnicos de una compañía eléctrica y que habían ya hablado con su hija para cambiar el contador de la luz.

Fueron con él a hasta su casa, donde le pidieron 900 euros por aquel cambio de contador. Al no tener el dinero en efectivo, le ofrecieron la alternativa de pagar con un datáfono que en realidad no era tal, sino una manera de obtener el PIN de su tarjeta, que luego le robaron también y usaron para sacar 1.200 euros en efectivo en un cajero.

El relato de la segunda víctima es similar: se encontraba en su casa cuando un hombre, diciendo ser técnico de la compañía de la luz, se presentó en el lugar para informarle de que al día siguiente le iban a cambiar el contador de la luz y debía pagar 900 euros por ello. Amenazaron también con cortar el suministro de luz, por lo que el hombre, abrumado, abonó 500 euros sobre la marcha y acordó pagar el resto una vez hecho el cambio.

La colaboración de la empleada del hogar de uno de ellos permitió dar con uno de los autores y, a lo largo de los meses siguientes, los investigadores destaparon la trama y el modus operandi de los criminales: habían cometido 85 delitos del mismo tipo por toda la geografía nacional.

El método que utilizaban para estafar a los ancianos era siempre siempre el mismo: elegían personas de avanzada edad como víctimas, tratando de ganarse su confianza y siempre con el pretexto de ayudarlas a resolver un problema. Hacían incluso una breve investigación de sus objetivos, a los que llamaban por su nombre tratando de transmitir legitimidad y seguridad. En la calle o directamente en sus casas, se acercaban a las víctimas, siempre bien vestidos e incluso disfrazados con prendas con logotipos falsos o genéricos, simulando el uniforme de alguna compañía eléctrica.

Establecido el contacto, creaban a sus víctimas una sensación de urgencia, amenazando con cortarles el suministro de luz sobre la marcha. Siempre trataban, además, de acceder a los domicilios, donde aprovechaban para llevarse también objetos de valor que estuviesen a la vista; y una vez allí exigían el cobro, en efectivo o en tarjeta.

Los objetivos eran siempre personas de avanzada edad, tratando de ganarse su confianza y con el pretexto de ayudarles a resolver un problema. Incluso les hacían una pequeña investigación previa y les llamaban siempre por el nombre para dar sensación de seguridad y credibilidad con el relato. En total, el grupo criminal - formado por siete personas residentes en Valencia y con antecedentes por hechos similares - obtuvo un botín de más de 100.000 euros, además de joyas, móviles y otros bienes de valor.

