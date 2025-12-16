David Jiménez, abogado, sobre la Lotería de Navidad: “Si juegas con alguien y te toca, no vayas a cobrar el premio solo”

Un abogado opina sobre el sorteo de la Lotería de Navidad a través de su canal de TikTok. / Jesús Hellín/Europa Press

Cuántas veces ha sido la Lotería de Navidad fuente de regalos entre amigos, compañeros de trabajo y familia, en estas fechas. La tradición se mantiene entre generaciones con el foco puesto en las ansias de realizar ese viaje postergado durante demasiado tiempo, estudiar en una determinada universidad o acabar la última letra de la hipoteca. Sean los que sean los motivos últimos por los que se decide adquirir un boleto, hay recomendaciones que seguir si se decide compartir.

“Si juegas la lotería con alguien y te toca, no vayas solo a cobrar el premio”, esta es la primera advertencia que lanza David Jiménez, abogado, a sus seguidores en su canal de TikTok. El creador de contenido es, además, economista y experto en herencias. Jiménez suele generar publicaciones en la red social en la que divulga sobre cuestiones monetarias, ya sea en términos españoles y europeos.

“Esta es una advertencia fiscal”, declara Jiménez durante una de sus últimas publicaciones en su canal de TikTok. El especialista explica que acudir en solitario a cobrar un premio compartido puede tener implicaciones fiscales importantes, ya que, según advierte, “el banco, como colaborador social, informará a la Agencia Tributaria y expedirá un certificado de retenciones”. En dicho documento, comenta el abogado, “aparecerás solamente como titular del dinero aquel que haya ido a cobrarlo”.

El abogado detalla en su vídeo cómo actuar en caso de decidir compartir un boleto de lotería, desde el momento mismo de adquirirlo hasta cuando se decide cobrarlo en la administración. Jiménez explica en esta publicación que, si posteriormente se transfiere parte del premio a la persona con la que se jugó, esa operación podría considerarse una donación y estar sujeta a tributación adicional. Situación que podría no ser conveniente.

En palabras del abogado, “cuando vayas a hacer la transferencia a la persona con la que has jugado, se considerará una donación”. Jiménez insta a tener presente dicha afirmación cuando se decide jugar a la lotería y, más aún, cuando se busca cobrar el premio. Ante este escenario, el abogado recomienda acudir con el acompañante a cobrar el décimo o, en su defecto, “incluso puede hacerse un acta notarial” que deje constancia de la participación de más de un ganador.

No obstante, durante la publicación, reitera en varias ocasiones que “lo ideal es que vayáis juntos a cobrar el décimo”. De esta manera, Jiménez asegura que se evitan numerosos conflictos entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Cuestiones económicas que no siempre se tienen presente, ya sea por desconocimiento o por desinterés.

En su canal de TikTok, Jiménez ofrece a los usuarios la posibilidad de recibir más consejos legales cada semana. Por ello, invita a cualquier interesado a escribir la palabra “Lista”. De esta manera, “si quieres recibir más consejos legales como este, escribe la palabra Lista y cada semana recibirás un correo mío”, concluye el especialista después de algunas de sus publicaciones.