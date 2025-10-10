Un mecánico avisa de lo que debes hacer si vas a tener tu coche parado una larga temporada: “Despediros de ella”

Juanjo Jiménez en un vídeo (TikTok / @jcautomotivetop)

Dejar el vehículo parado un tiempo puede llegar a ser común en periodos vacacionales o en las grandes ciudades donde los usuarios prefieren utilizar el transporte público. Aunque este gesto parece ser inofensivo, tiene consecuencias que pueden llegar a ser más graves de lo que imaginan los conductores.

En uno de sus últimos vídeos en TikTok, el mecánico Juanjo Jiménez, conocido por su contenido en esta red social (@jcautomotivetop), ha mostrado el deterioro que puede sufrir un coche tras años sin arrancar, explicando de una forma dinámica y práctica qué ocurre con los componentes y las medidas que se deben tomar para evitar daños irreversibles.

En este caso toma un Mazda 323F que lleva más de ocho años parado como ejemplo de los efectos del abandono mecánico. Mientras muestra en pantalla el estado del combustible totalmente de color marrón que guarda en un bidón, señala: “Pasado un tiempo, la gasolina que hay en el depósito pierde sus propiedades y empieza a descomponerse”. A su vez destaca la inservibilidad del aforador y la inyección, y el mal estado de la pintura del coche tras haber pasado tanto tiempo expuesto al calor y al frío.

La batería, principal damnificada

Jiménez explica que uno de los principales problemas de mantener un coche inactivo durante tanto tiempo es el deterioro interno de los fluidos y el riesgo de corrosión en piezas esenciales. “Si no arrancamos el motor, en el caso de la batería, como máximo en seis meses despediros de ella”, advierte el mecánico.

La bateria es el elemento que antes acabará desgastado ya que se descarga por el consumo de los propios sistemas eléctricos del coche, como el reloj o la alarma, y su propia autodescarga natural que la hace perder carga con el tiempo. Para evitar este suceso, se suele recomendar, si se va a estar parado por bastante tiempo, un uso regular en un periodo de 10-15 días, que consiste en arrancar el vehículo y hacerlo circular durante unos 30 minutos y a unas 1.500-2.000 rpm. Esta es la mejor forma de recargar la batería y ayudar a que el alternador funcione adecuadamente.

El especialista recuerda que el refrigerante del motor también se degrada con el tiempo, actuando como “agua estancada”, lo que puede dañar la bomba de agua o el termostato al intentar volver a poner el coche en marcha. Insiste a su vez en que elementos que pueden parecer inertes como la correa de distribución pueden sufrir daños irreparables como la correa de distribución, subrayando que una rotura en esta pieza podría suponer una costosa avería o incluso la inutilización del motor. “Después de ocho años parada en la misma postura, va a ser conveniente cambiarla”, comenta Jiménez.

Algunos consejos

El mecánico Juanjo Jiménez ofrece una serie de consejos para aquellos que decidan dejar su vehiculo parado por un largo periodo de tiempo. “Si tomáis la decisión de dejar un coche parado una larga temporada, arrancarlo por lo menos una vez al mes y que alcance su temperatura de funcionamiento”, recomienda. Además, sugiere que si el vehículo no puede circular o no tiene seguro, al menos hay que intentar moverlo en un lugar seguro para evitar el agarrotamiento de los componentes mecánicos.

También destaca entre sus recomendaciones la importancia de proteger la pintura de las inclemencias temporales, aunque el coche esté guardado en un garaje, y de vaciar los líquidos si se va a dejar inutilizado por completo.

Todos estos consejos de cuidados preventivos serán clave para mantener el vehículo en buen estado y evitar problemas mayores en el futuro.