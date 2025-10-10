España

Un mecánico avisa de lo que debes hacer si vas a tener tu coche parado una larga temporada: “Despediros de ella”

El experto muestra en un vídeo el deterioro que puede sufrir un vehículo tras años sin arrancar

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Juanjo Jiménez en un vídeo
Juanjo Jiménez en un vídeo (TikTok / @jcautomotivetop)

Dejar el vehículo parado un tiempo puede llegar a ser común en periodos vacacionales o en las grandes ciudades donde los usuarios prefieren utilizar el transporte público. Aunque este gesto parece ser inofensivo, tiene consecuencias que pueden llegar a ser más graves de lo que imaginan los conductores.

En uno de sus últimos vídeos en TikTok, el mecánico Juanjo Jiménez, conocido por su contenido en esta red social (@jcautomotivetop), ha mostrado el deterioro que puede sufrir un coche tras años sin arrancar, explicando de una forma dinámica y práctica qué ocurre con los componentes y las medidas que se deben tomar para evitar daños irreversibles.

En este caso toma un Mazda 323F que lleva más de ocho años parado como ejemplo de los efectos del abandono mecánico. Mientras muestra en pantalla el estado del combustible totalmente de color marrón que guarda en un bidón, señala: “Pasado un tiempo, la gasolina que hay en el depósito pierde sus propiedades y empieza a descomponerse”. A su vez destaca la inservibilidad del aforador y la inyección, y el mal estado de la pintura del coche tras haber pasado tanto tiempo expuesto al calor y al frío.

La batería, principal damnificada

Jiménez explica que uno de los principales problemas de mantener un coche inactivo durante tanto tiempo es el deterioro interno de los fluidos y el riesgo de corrosión en piezas esenciales. “Si no arrancamos el motor, en el caso de la batería, como máximo en seis meses despediros de ella”, advierte el mecánico.

La bateria es el elemento que antes acabará desgastado ya que se descarga por el consumo de los propios sistemas eléctricos del coche, como el reloj o la alarma, y su propia autodescarga natural que la hace perder carga con el tiempo. Para evitar este suceso, se suele recomendar, si se va a estar parado por bastante tiempo, un uso regular en un periodo de 10-15 días, que consiste en arrancar el vehículo y hacerlo circular durante unos 30 minutos y a unas 1.500-2.000 rpm. Esta es la mejor forma de recargar la batería y ayudar a que el alternador funcione adecuadamente.

Principales partes dañadas del coche
Principales partes dañadas del coche (TikTok / @jcautomotivetop)

El especialista recuerda que el refrigerante del motor también se degrada con el tiempo, actuando como “agua estancada”, lo que puede dañar la bomba de agua o el termostato al intentar volver a poner el coche en marcha. Insiste a su vez en que elementos que pueden parecer inertes como la correa de distribución pueden sufrir daños irreparables como la correa de distribución, subrayando que una rotura en esta pieza podría suponer una costosa avería o incluso la inutilización del motor. “Después de ocho años parada en la misma postura, va a ser conveniente cambiarla”, comenta Jiménez.

Algunos consejos

El mecánico Juanjo Jiménez ofrece una serie de consejos para aquellos que decidan dejar su vehiculo parado por un largo periodo de tiempo. “Si tomáis la decisión de dejar un coche parado una larga temporada, arrancarlo por lo menos una vez al mes y que alcance su temperatura de funcionamiento”, recomienda. Además, sugiere que si el vehículo no puede circular o no tiene seguro, al menos hay que intentar moverlo en un lugar seguro para evitar el agarrotamiento de los componentes mecánicos.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

También destaca entre sus recomendaciones la importancia de proteger la pintura de las inclemencias temporales, aunque el coche esté guardado en un garaje, y de vaciar los líquidos si se va a dejar inutilizado por completo.

Todos estos consejos de cuidados preventivos serán clave para mantener el vehículo en buen estado y evitar problemas mayores en el futuro.

Temas Relacionados

CochesTikTok EspañaTalleresMecánicoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Yolanda Herrera, experta en limpieza, enseña métodos para “gente con prisas”: “Esta forma es mucho más rápida”

Los trucos definitivos que harán que tu casa este limpia a pesar de no tener tiempo libre

Yolanda Herrera, experta en limpieza,

El orgullo de Marisa Jara al mostrar su nuevo físico: “Me siento más sana y ligera”

La modelo, que en 2018 superó un cáncer de estómago, ha sorprendido con su transformación física

El orgullo de Marisa Jara

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

“Cómo saber si necesitas cuidar tu salud mental”, un psicólogo enumera los factores de alarma para comenzar a cuidarte por dentro

El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y, en este contexto, un psicólogo comparte una guía rápida y práctica para revisar cómo estamos emocionalmente y qué podemos hacer para cuidarnos

“Cómo saber si necesitas cuidar

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

El episodio de lluvias muy fuertes y persistentes durará hasta, al menos, el lunes 13 de octubre

Última hora de la DANA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía israelí presenta cargos

La Policía israelí presenta cargos contra Reyes Rigo, la española acusada de “morder a una funcionaria”: piden prisión preventiva

Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Los líderes políticos felicitan a María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “Venezuela tendrá pronto una presidenta”

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Carmen Pérez-Pozo, experta en finanzas: “El conocimiento financiero es una forma de libertad. Muchas personas adultas toman decisiones importantes sin una base mínima”

Paco Ávila, empresario multimillonario: “Yo a mis dos hijas siempre les hablo de negocios, siempre estoy poniéndoles problemas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”