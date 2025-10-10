España

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 10 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es uno de los metales preciosos al que más acuden las personas y empresarios para plantar cara a la inflación. En tiempos de incertidumbre, los inversores buscan formas de proteger y hacer crecer su dinero trasladando éste a activos seguros como el dólar o los metales.

En materia de precio, el valor del oro ha registrado nuevos máximos históricos en este 2025 impulsado principalmente por el descenso de la inflación de Estados Unidos y la incertidumbre global por las diferentes guerras que se han desencadenado en Medio Oriente.

Una de las vías más comunes para invertir en este activo es la compra de oro físico como lingotes y monedas, por este motivo es importante estar informado sobre su cotización que se mantiene en constante cambio.

A continuación compartimos cuál es el costo del oro este viernes 10 de octubre.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Denis Balibouse)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 110,19 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 109,68 € y el máximo de 111,00 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 110190 €.

Por qué es un activo de refugio

Durante periodos de inestabilidad económica, los metales preciosos se consideran una opción de inversión atractiva, ya que presentan una menor volatilidad que otros tipos de activos. Las personas pueden adquirir oro por internet o de manera presencial en instituciones que cuenten con certificaciones oficiales.

Business Insider señala que el oro posee un valor intrínseco que refleja el costo de vida y su comportamiento suele ir en sentido contrario al de los mercados bursátiles. Esto explica por qué su precio generalmente sube en tiempos de crisis económica.

Además, el oro es extremadamente durable y no puede ser alterado digitalmente. Hoy en día, se puede invertir en él de dos formas principales: comprando el metal físico o mediante instrumentos financieros como acciones, fondos o contratos futuros basados en oro.

Las presentaciones físicas deloro incluyen lingotes y monedas acuñadas, los cuales difieren en tamaño, pero todos llevan una marca que garantiza su pureza, procedencia y peso.

El activo de refugio con mayor capitalización

Los lingotes de oro tienen
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Durante este 2025, el oro ha registrado precios históricos en medio de un contexto geopolítico tenso marcado por la ofensiva comercial de Donald Trump contra China. Su retorno a la presidencia de Estados Unidos y la aplicación inmediata de aranceles han generado un nuevo capítulo de volatilidad que sacude los mercados internacionales.

Bloomberg destaca que el creciente interés de los bancos centrales por el oro ha sido un factor clave para su valorización continua. En su último informe, el banco de inversión Goldman Sachs proyecta que esta tendencia se mantendrá, alimentada por un aumento en la demanda de los inversores que buscan protección ante escenarios inestables.

Lina Thomas, especialista en materias primas de la entidad, explicó que en contextos de incertidumbre económica los operadores tienden a refugiar su capital en el oro, aunque advierte que su valor suele disminuir cuando el entorno se torna más predecible.

En este escenario, el oro ha superado en capitalización a activos como las acciones de las principales tecnológicas, reforzando su estatus como el refugio financiero por excelencia. Sin embargo, los recientes movimientos de bitcoin han provocado que algunos inversionistas consideren al activo digital como una alternativa en debate.

Temas Relacionados

Precio del oroOroEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

La DANA Alice pone en alerta roja a la Región de Murcia y Alicante: la Aemet recomienda “extremar las precauciones” ante el riesgo de inundaciones

El episodio de lluvias “muy fuertes y persistentes” tendrá sus días álgidos este viernes y sábado. El aviso especial durará al menos hasta el inicio de la próxima semana

La DANA Alice pone en

Hojaldre de manzana y crema pastelera: un postre perfecto para endulzar las tardes de otoño

Capas crujientes de hojaldre, crema sedosa y manzana caramelizada para disfrutar en cualquier ocasión especial

Hojaldre de manzana y crema

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La empresa Zeleros es una de las más avanzadas en cuanto a esta tecnología en España

El proyecto de transporte que

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

El AJEMA, Antonio Piñeiro Sánchez, representará a España en el aniversario de la Marina

La Armada Española, un socio

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

El Inspector Jefe Francisco Rius advierte sobre la apropiación indebida según el artículo 254 del Código Penal y explica cómo actuar legalmente ante ingresos erróneos en cuentas bancarias

“Si usas dinero que te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de transporte que

El proyecto de transporte que conectará Madrid con Valencia en media hora: “Nosotros lo vamos a vivir”

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

¿Puede Trump conseguir la expulsión de España de la OTAN? El reglamento del Tratado y la “tranquilidad” del Gobierno

El PSOE aparenta tranquilidad pese a las últimas revelaciones de la UCO sobre Ábalos y los regalos de lujo de la trama Koldo: “Ninguna preocupación, como siempre”

Díaz y Albanese creen que el plan de Trump para Gaza es “un alivio”, pero advierten de que “no es una solución de paz duradera” porque “ignora al pueblo palestino y el mandato de la ONU”

ECONOMÍA

“Si usas dinero que te

“Si usas dinero que te han ingresado en la cuenta y no es tuyo, estás cometiendo un delito”: la advertencia de un inspector jefe de la policía

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 10 de octubre

Viento de cola para las pymes: el 60% prevé vender más este año, pero la excesiva regulación frena su crecimiento

La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”