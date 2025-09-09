España

La mudanza de una familia de Cullera a Allepuz (Teruel): “Veníamos buscando una vida de tranquilidad en un sitio en el que conociéramos a todo el mundo”

Eli, su marido y sus hijos comenzaron hace ocho años una nueva vida en el pueblo turolense, donde regentan el único bar

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Vista de una de las
Vista de una de las calles de Allepuz. (Captura de Google Mpas)

La perdida de población de la llamada España vaciada se traduce en un abandono de los servicios públicos, y también de los privados, por el cierre de comercios. Las industrias cierran y se trasladan a otros lugares y, con ellas, las personas a las que daban trabajo y que mantenían vivos pueblos y ciudades. Es un bucle que se retroalimenta con cada comercio que cierra y cada familia que se muda.

El impacto de la llamada España vaciada no se limita a las áreas rurales. Las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas también sufren las consecuencias de este éxodo, ya que la llegada masiva de nuevos residentes genera una presión insostenible sobre los servicios públicos y dispara la demanda de vivienda. Como resultado, los precios de los inmuebles se incrementan en un mercado ya marcado por la escasez de oferta, lo que deteriora la calidad de vida de los habitantes urbanos.

Este escenario, que se gestó hace décadas con el inicio del éxodo rural y que apenas ha recibido respuestas políticas por parte del Gobierno central, como critican partidos como Teruel Existe, Soria Ya o Jaén Merece Más, se ha vuelto cada vez más complejo. No obstante, persiste un flujo de personas que, desilusionadas con la vida en las grandes ciudades, deciden regresar a entornos rurales en busca de una vida más barata pero también más tranquila.

El viaje de Eli de Cullera hasta Allepuz

Un ejemplo de este retorno lo protagonizan Eli y su familia, quienes hace ocho años dejaron atrás su vida en Cullera (Valencia), para instalarse en Allepuz, un pequeño municipio de Teruel. La familia, compuesta por Eli, su marido y sus cinco hijos, asumió la gestión del único bar del pueblo y cree que ganó con el cambio. “Veníamos buscando un poquito este tipo de vida, una vida de tranquilidad y en un sitio en el que conociéramos a todo el mundo, entonces cumplimos las expectativas y aquí seguimos”, explica Eli en una entrevista recogida por La Linterna de COPE.

La decisión de mudarse a un entorno donde apenas existían servicios fue arriesgada, pero Eli sostiene que fue la mejor elección que pudo haber hecho. Ocuparse del bar en un pueblo aislado le ha proporcionado numerosas satisfacciones, entre ellas la cercanía con los vecinos. “Es el centro de reunión de todo el pueblo, todas las mañanas todo el mundo baja por el pan, porque no hay panadería en el pueblo, no hay tienda”, añade. La rutina diaria se ha transformado en un punto de encuentro: “A la hora del pan todo el mundo va al bar a tomar el café o almorzar, y acaba siendo donde te enteras de todo lo que pasa en el pueblo”.

La experiencia de Eli no es un caso aislado. Cada vez más personas optan por instalarse en localidades casi deshabitadas, apostando por la revitalización de la España vaciada. Esta tendencia es precisamente la que desean fomentar los habitantes de Horcajo de la Ribera, en la sierra de Gredos, quienes buscan que alguien se anime a abrir y gestionar el único bar del pueblo, un espacio que consideran esencial para la vida social de la comunidad.

Temas Relacionados

Despoblación ruralEspaña vaciadaTeruelAragónPueblosPueblos EspañaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un veterinario revela los colores que llaman la atención de los perros para elegir juguete: “Esto puede ayudar a los dueños a tomar decisiones más inteligentes”

La manera en la que los animales perciben el mundo es significativamente diferente a la forma en la que lo hacen los humanos

Un veterinario revela los colores

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

La mujer hace hincapié en la gran calidad de vida. Desde que vive y trabaja en Finlandia dispone de más tiempo libre. Sale pronto del trabajo, pasea, descansa y aprovecha las horas de luz

Una española que vive en

Mauro Mineli, inmunólogo clínico y profesor de Nutrición Humana, comparte las 10 reglas para bajar de peso tras las vacaciones

Algunos consejos para depurar el organismo, recuperar la figura y retomar una alimentación saludable tras los excesos del verano

Mauro Mineli, inmunólogo clínico y

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

La empresa ha decidido apostar por renovar su modelo de negocio y priorizar una experiencia del cliente adaptada a las necesidades actuales

Una famosa cadena multinacional española

Qué son las verrugas y cómo pueden tratarse, según los dermatólogos

No existe un tratamiento universalmente eficaz para las verrugas, por lo que todavía son un reto para la dermatología

Qué son las verrugas y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si es

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

Marine Le Pen, entre la Justicia y el poder: la extrema derecha francesa gana terreno tras la caída de Bayrou

Cómo funciona la Unidad Central de Identificación, el equipo de la Policía Nacional encargado de reconocer a las personas

ECONOMÍA

Una famosa cadena multinacional española

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

Un abogado explica si puedes viajar mientras cobras el paro: “Podrías perderlo si no sabes esto”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de septiembre

Así es la nueva casa de dos plantas de Amazon: cuesta menos de 40.000 euros

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 9 de septiembre

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”