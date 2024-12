Los invitados de ‘El Hormiguero’: una semana llena de celebridades internacionales y dos españoles

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero ha vivido una de las semanas más intensas de la temporada, tras el enfrentamiento con La Revuelta por asegurarse la primera entrevista de Jorge Martín, que dejó a Broncano con medio programa vacío y sin entrevista. Después de que El Hormiguero emitiera un comunicado intentando calmar las aguas, Pablo Motos afrontó la semana dando su versión de lo ocurrido, asegurando que tenía la entrevista pactada desde hacía casi un mes, y que “la primera entrevista” sería en El Hormiguero: “Ese era el compromiso, y lo reclamamos”.

Después, Jorge Martín acudió a ambos programas. Primero a El Hormiguero, el miércoles, y a La Revuelta al día siguiente, el jueves. En el programa de las hormigas, la entrevista del piloto obtuvo una audiencia inferior a la esperada, teniendo en cuenta las altas expectativas generadas por la guerra entre los dos grandes espacios del access prime time televisivo. El Hormiguero logró un 13,5% de cuota de pantalla y fue visto por 1.816.000 personas, muy por debajo de los 2.220.000 seguidores y el 16,4% de share que logró Broncano y TVE ese mismo día, consolidándose como los líderes indiscutibles de la noche.

Para esta semana, esta es la apuesta del equipo de Pablo Motos para intentar levantar la audiencia:

Lunes 2 de diciembre: Robbie Williams

El cantante británico Robbie Williams. (Especial)

Pablo Motos comienza la semana con la visita del cantante británico Robbie Williams, quien estará presentando su película biográfica Better Man. El largometraje, que se estrenará en cines el 1 de enero, narra la historia de su meteórica ascensión, la dramática caída y el sorprendente resurgir de la superestrella del pop. Un aspecto único de este proyecto es que el personaje de Williams está representado por un mono (digital), lo que le da un giro inédito a esta película tan personal para el artista.

Martes 3 de diciembre: Eddie Redmayne y Úrsula Corberó

Los actores Eddie Redmayne y Úrsula Corberó. (Atresmedia)

El martes 3 de diciembre, El Hormiguero recibirá a dos grandes estrellas internacionales: el actor británico Eddie Redmayne y la actriz española Úrsula Corberó. Ambos estarán en el programa para presentar su nueva serie Chacal (The day of the Jackal), que se estrena en SkyShowtime el próximo 6 de diciembre.

En esta ficción, Redmayne interpreta a El Chacal, un asesino astuto y solitario que es perseguido por una tenaz agente británica, mientras vive una vida aparentemente normal junto a Nuria, personaje de Corberó, quien desconoce la verdadera identidad de su compañero.

Miércoles 4 de diciembre: Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson. (Mina Kim/Reuters)

El miércoles, el plató de Pablo Motos recibirá por primera vez al actor británico Aaron Taylor-Johnson. En su visita, presentará Kraven: the Hunter, la nueva película que protagoniza y que se estrenará en cines el 13 de diciembre. Este filme de acción aborda los orígenes de uno de los villanos del universo Marvel. Taylor-Johnson, ganador de un Globo de Oro por su papel en Animales Nocturnos, ha participado también en otros grandes éxitos internacionales como Bullet Train, Vengadores: La era de Ultrón, y Tenet.

Jueves 5 de diciembre: Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz en la XXII Edición de Madrid Fusión.

El Hormiguero cerrará la semana con la visita de uno de los chefs españoles más destacados del mundo, el madrileño Dabiz Muñoz. El reconocido cocinero presentará su serie documental UniverXO Dabiz, que se estrenará en Netflix el próximo 20 de diciembre. Muñoz es el único chef en la historia que ha logrado ocupar tres años consecutivos el puesto número 1 en los The Best Chef Awards. La serie ofrece una mirada íntima a sus miedos y aspiraciones, y revela el proceso de autoevaluación al que se somete cada día mientras toma decisiones sobre el futuro de sus negocios.

El chef argentino más joven recomendado por la Guía Michelin que triunfa en el “hormiguero de restaurantes” de Madrid: “Somos brasa, producto y salsa”.