Las preguntas clave a las que tendrá que responder Mazón en Les Corts por su gestión de la DANA en Valencia

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante el pleno extraordinario del Consell de la Generalitat, a 12 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil/Europa Press)

Diecisiete días después de la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana que ha dejado más de 210 fallecidos y miles de damnificados por las inundaciones, el president de la Generalitat Carlos Mazón comparecerá finalmente este viernes para dar explicaciones sobre la gestión del temporal que terminó en tragedia. Así mismo, se espera que Mazón reestructure su Consell para “adecuar toda la estructura del Gobierno valenciano a las labores de reconstrucción de la DANA”.

El pasado 5 de noviembre, Mazón anunció que este jueves 14 comparecería en Les Corts para explicar todo lo como se ha gestionado esta crisis. Para entonces, ya había pasado una semana de lo ocurrido, y en total, pasarían 16 días hasta que se pusiera frente a un micrófono para responder a las preguntas que continúan sin respuesta a raíz de las numerosas incongruencias que ha ido comunicando la Generalitat con el paso de los días. Sin embargo, esto tampoco ocurrió este jueves. Valencia volvió a situarse en alerta roja por el aviso de lluvias en el litoral norte y sur de Valencia, motivo por el que finalmente se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre a las 11:30 horas.

Una madre y su hija, vecinas de L'Alcúdia (València), dos de las víctimas de la dana.

Las incongruencias sobre la hora de enviar la alerta

La lista de contradicciones y mentiras de la Generalitat sobre la responsabilidad de la DANA comenzó poco después de que el agua ya inundara cientos de casas y hubiera numerosas personas atrapadas. Una de las primeras preguntas que se hizo a nivel nacional fue el porqué no se envió la alerta ‘Es-Alert’ a tiempo, ya que se mandó a las 20.11 de la noche, pese a que la AEMET había empezado a lanzar comunicados sobre la peligrosidad de la DANA días antes. La agencia meteorológica lanzó hasta cuatro advertencias similares en el transcurso del día, pero el Gobierno Valenciano minimizó la situación. Sin embargo, dos días más tarde, Mazón aseguró en una entrevista con Antena 3 que “se estuvo avisando todo el rato, desde el principio, por los canales habituales”, pese a que la alerta no se dio hasta pasadas las 20 horas.

Poco después de la una de la tarde del 29, Mazón se refirió a las alertas de la Aemet en una rueda de prensa. Durante su intervención, afirmó que las previsiones indicaban que el temporal cesaría hacia las seis de la tarde. Sin embargo, Mazón borró el tuit publicado en la red social X cuando horas más tarde.

El pasado jueves, Salomé Pradas, responsable de la gestión de emergencias de la Generalitat, confirmó en À Punt que desconocía la existencia sistema ES-Alert hasta esa misma tarde, pese a que la Generalitat confirmó este mismo 2024, vía circular, que el sistema ya estaba activo. Sin embargo, esa misma noche Cadena Ser ha publicado un audio de la reunión de la DANA que desmiente a la consejera de Justicia. A las 19.15 horas ya se debatía el envío de la alerta masiva, ya que las autoridades eran conscientes de la gravedad de las lluvias y de sus posibles consecuencias.

La reunión del CECOPI y la misteriosa comida “de trabajo”

Mazón acudió más de dos horas tarde a la reunión de emergencia convocada por el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CEPOPI) el mismo martes de la DANA. Tras dias de silencio, el presidente afirmó que estaba en “un almuerzo de trabajo”, pese a que no figuraba en la agenda pública.

En un primer momento, desde el entorno de Mazón se aseguró que estuvo “trabajando” desde las 17.00 y hasta las 18.45 horas en el Palau de la Generalitat. Pero finalmente se confirmó que estuvo en un reservado del restaurante El Ventorro, hasta cerca de las 18.00 horas, cuando se desplazó a la reunión para seguir la evolución de la DANA. De la misma forma, se tardaron más de diez días en saber que estaba en compañía de Maribel Vilaplana, periodista y portavoz del Consejo de Administración del Levante UD, para, según dientes de El Español y Levante-EMV, ofrecerle la dirección de À Punt, la televisión pública valenciana.

Según elDiario.es, Mazón llegó a la reunión pasadas las 19.30 horas y “hubo que explicarle” los temas y la información de la reunión, que, aseguran, ralentizaron la toma de decisiones. Finalmente, la alerta ES-Alert que se envió a los teléfonos móviles, avisando a los ciudadanos de que fue a las 20:11, cuando las riadas ya habían causado estragos en varias localidades de la provincia de Valencia.

La culpa es del Gobierno central... o no: ¿quién le llamó y a qué hora?

Además, a esto se añade que, el 31 de octubre, la mañana siguiente a la DANA, Mazón agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber acudido “tan pronto” a la provincia de Valencia tras la crisis y por su “cercanía”, “colaboración” y “coordinación” para enfrentar los daños ocasionados. “Insisto, muchas gracias, presidente, por tu cercanía, por tu presencia tan rápida y tan adecuada para todos nosotros. Recibimos este mensaje con mucho cariño”, declaró ante los medios de comunicación.

Sin embargo, días más tarde cambió su relato. El 4 de noviembre el jefe del Consell culpó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que está bajo el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, de que no se envió antes el aviso desde Emergencias de la Generalitat fue porque la Confederación Hidrográfica desactivó hasta “tres veces la alerta hidrográfica”. El CHJ salió a desmentir a Mazón vía X asegurando que “entre sus competencias no está la de emitir alertas públicas en materia hidrológica. Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo”, dijeron.

Además, Salomé Pradas, responsable de Emergencias de la Generalitat, negó que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le ofreciese la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a que según esta llamó hasta tres veces a Pradas: a las 12.23, 12.48 y 14.00 horas, según la cronología publicada por TVE. Pero Pradas lo negó. “Niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto”, declaró.

Como ha asegurado elDiario.es y el diario El Mundo, el 29 de octubre, poco después de las 22:00 horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para interesarse por la situación de la DANA y ofrecer su colaboración. Mazón, quien ya había solicitado la intervención de la UME para Utiel a las 15:00 horas y para toda la provincia a las 20:30, respondió que todo estaba bajo control y para pedirle “máxima coordinación”, como declaró el mismo.

Previamente, hasta cuatro ministros y un secretario de Estado se habían comunicado tanto con Mazón como con la consellera de Justicia, Salomé Pradas, con el objetivo de recibir instrucciones y poner recursos a disposición, dado que las competencias en Emergencias corresponden a la Generalitat.

La actuación de Teresa Ribera y las cuatro llamadas que no recibió porque “no tenía cobertura”

Antes de eso, la vicepresidenta de Transición Ecológica y responsable de la política hidrográfica, Teresa Ribera, llamó cuatro veces, sin éxito, a Mazón. A las 20:20 horas, 12 minutos después de que se mandara la alerta, Ribera mandó un SMS al president de la Generalitat asegurando que estaban “pendientes y preocupados- “Marlaska y protección civil en ello. Aemet siguiendo evolución. Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar”, añadió en el mensaje que compartió el propio Mazón vía X, después de que la ministra dijera en declaraciones a Hora 25 que le costó “hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde”. En el mismo tuit, asegura que no tenía cobertura en el CECOPI. En redes sociales se han difundido imágenes de la reunión del CECOPI con varias personas hablando por sus móviles

“Llamaron al secretario de Estado, él me avisó y me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón (...) Fue una conversación corta: presidente, ¿qué ha ocurrido, en qué te podemos ayudar y qué quieres que hagamos? Él me dijo: “la situación iba bien, pero se ha desbordado esta tarde. Perdóname, te llamo en 10 minutos”. Esa fue la conversación que tuvimos. Lógicamente, no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente”, fue la explicación de la ministra en la Cadena SER.