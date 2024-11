Por qué no me ha llegado la alerta de emergencias por lluvia de Protección Civil: cómo saber si la tienes activa

Protección Civil de Cataluña ha alertado de la presencia de fuertes lluvias en el Bajo Llobregat. (Adobe Stock)

En los últimos días, muchos españoles han recibido las alertas de Protección Civil, que han dado mucho que hablar, sobre todo por la demora que tuvo la que llegó a los valencianos, cuando el desastre que se ha cobrado cientos de vidas ya había empezado. Es sistema, que es eficaz si se activa a tiempo, pues la población recibe un mensaje rápido y sencillo con directrices claras sobre lo que debe hacer en caso de emergencia, tiene que estar habilitado en todos los teléfonos para que la señal de alerta llegue.

Casi la totalidad de los teléfonos modernos vienen preconfigurados con la capacidad de recibir mensajes que funcionan con tecnología Cell Broadcast. Los fabricantes de los principales sistemas operativos (Android y iOS) han preparado una configuración específica para ES-Alert que ha sido desplegada de forma automática en los terminales con Android 11 o superior, y como una nueva versión de iOS (15.6) en los iPhone (a partir del iPhone 6). No obstante, los modelos de terminal con versiones más antiguas de Android (10 o anteriores) soportan la recepción de mensajes Cell Broadcast, pero no están configurados con los nombres y características de los mensajes ES-Alert a menos que el fabricante del terminal publique una actualización que incluya esta configuración. Además, los terminales con Android 8 o anterior no reciben ni muestran las alertas, por lo que puede que haya personas que no recibieran el mensaje de Protección Civil por esta razones.

Los teléfonos con capacidad para recibir alertas que estén conectados a la red de cualquiera de los operadores que proporcionan el servicio de telefonía móvil recibirán el mensaje de alerta y lo mostrarán de forma inmediata, a menos que estén apagados o sin cobertura. No obstante, algunos teléfonos, donde el sistema que permite que este tipo de mensajes está desactivado. En esos casos, hay que llevar a cabo una serie de pasos para activarlos.

Cómo activar las alertas de Protección Civil

Las personas que tenga un iPhone tienen que entrar en “Ajustes” en primer lugar, pulsar en “Notificaciones” y en la parte de abajo, activar “Pre-Alertas de Protección Civil”. Los que cuenten con móviles que tengan el sistema Android deben acceder a “Ajustes”, luego a “Notificaciones” tras esto deben entrar en “Ajustes avanzados” y, finalmente, activar “Permitir Alertas” y “Pre-Alerta de Protección Civil” en el apartado de “Alertas de emergencia inalámbricas”.

Una vez eliminado el mensaje de pantalla, es posible acceder al mensaje para revisar su contenido. En Android, se guarda un historial, accesible en:Ajustes -> Seguridad y emergencias -> Alertas de emergencia inalámbricas -> Historial de alertas de emergencia. En el caso de iOS, son accesibles como notificaciones, deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla. La notificación no se puede borrar hasta que finaliza el periodo de validez de la alerta. Una vez borrada la notificación ya no es posible acceder al mensaje.

Alerta móvil de Protección Civil lanzada en la provincia de Valencia, a 30 de octubre de 2024. (Europa Press)

El sistema no se puede desactivar

Debido a la gravedad y urgencia de las situaciones para las que se utilizará el sistema, la configuración que se ha definido para los terminales no permite la desactivación de las “Alertas de Protección Civil”, que corresponden al máximo nivel de alerta (Nivel 1) del protocolo EU-Alert. Los terminales muestran la opción de activar/desactivar las “Pre-Alertas de Protección Civil”, correspondientes al Nivel 2 de EU-Alert. Sin embargo, este segundo nivel de alerta no se utiliza en ES-Alert, por lo que su activación o desactivación no tiene ningún efecto.

Cómo saber que es una alerta de Protección Civil

Los mensajes de Protección Civil se identifican claramente porque van encabezados por el texto “Alerta de Protección Civil”. Además, llegan acompañados de un fuerte sonido -como el de una alarma- que está predeterminado al máximo volumen y no se puede configurar. Además, cuando se recibe el mensaje también se producirá la notificación por vibración.