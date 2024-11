Un jefe ofrece a una camarera un trabajo de un día, pero cambia de opinión cuando la trabajadora pregunta por el sueldo

Camarero llevando una bandeja (Shutterstock España)

Los derechos laborales deberían estar garantizados en cualquier puesto de trabajo. Por ello, en sectores como el de la hostelería, donde las vulneraciones son una constante, cada vez son más los trabajadores que deciden denunciar su situación. Ahora conocen cuál debería ser el límite en las peticiones de sus superiores.

Y es que los salarios por debajo de convenio, las jornadas interminables o el impago de horas extra son el día a día de muchos camareros y camareras en España. Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, lleva siete años denunciando este tipo de situaciones en sus cuentas de Instagram, X y TikTok. Así, el influencer ha vuelto a ser tendencia en redes sociales durante las últimas horas. Esta vez por la interpretación realizada de una conversación entre un jefe y su empleada.

La última denuncia de ‘Soy camarera’

Un emoticono en posición pensativa es lo que ha necesitado en esta ocasión Jesús Soriano para describir la situación que le acaba de compartir una compañera. Así, como es habitual, a esta expresión le acompaña una captura de pantalla de una conversación entre un jefe y una trabajadora.

Así, la camarera le había preguntado previamente por el horario del puesto del trabajo, a lo que el empleador le explicó que era de 12 al cierre de cocina, que en su caso era a las 9. “Si por lo que sea no te interesa, avísame, aunque hoy te confirmo desde que hable con la asesora”, agregó.

Al conocer el horario, la camarera quiso preguntar por el sueldo. Sin embargo, la respuesta a esto no fue tan clara. “Nada déjalo Nekane, ya me mandaron una persona, gracias de todos modos”, contestó el jefe.

Cuánto deben pagarte por un día de trabajo

Esta conversación ha generado una fuerte polémica en las redes sociales de Jesús Soriano. Y es que, mientras algunos usuarios como Neko compartían historias similares, “me pasó una vez, me dijo todo lo que tenía que hacer entre cocina, barra, terraza, las horas, etc. Pregunté cuánto pagaba y hasta el color cambió. ‘Que esto no se pregunta, que si voy así por la vida no conseguiré trabajar en ningún lado’ .. Resultado: local cerrado”, relata.

Otros, como Marcio, apostaban por otro tipo de comportamiento. “Yo no sé por qué la gente pregunta cuanto va a cobrar, voy me presento, hago mi día, y reclamo lo que me corresponde según convenio... Luego reseña y fuera”, escribe.

En este sentido, en España, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024 se ha establecido en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, o 1.323 euros mensuales si se distribuye en 12 pagas. Así pues, en contratos temporales o de obra la cantidad a recibir no puede ser inferior a los 37,80 brutos al día.

Para trabajadores eventuales o temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, la remuneración mínima es de 53,71 euros brutos por jornada. En el caso de empleados del hogar que trabajan por horas, el salario mínimo es de 8,87 euros brutos por hora trabajada.

