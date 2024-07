Qué pasa con la luz de emergencia V16 que sustituye al triángulo en las motos: ¿será obligatoria?

El dispositivo V16. (DGT)

La luz V16, sustituta de los triángulos de seguridad para 2026, será de carácter obligatorio para todos los coches que queden inmovilizados en la calzada. No será el mismo caso para las motos, que no tendrán obligación de llevar este nuevo dispositivo. Sin embargo, pese a no ser de carácter obligatorio, la DGT recomienda que los motociclistas lleven consigo este aparato con el fin de incrementar así la seguridad en caso de quedar detenidas en medio de la calzada. Su función, al igual que la de los triángulos de seguridad, es mostrar al resto del tráfico la presencia de su vehículo detenido por problemas en la calzada.

Este nuevo instrumento se caracteriza por ser una pequeña señal de color amarillo, dotada de conectividad, capaz de emitir una luz 360 grados con una gran intensidad, tanto de forma continua como de forma intermitente, por al menos durante media hora. Además de emitir esa luminosidad, el artilugio también se conectará a la plataforma DGT 3.0. Su precio en la actualidad dependerá de la web o tienda que visite. Se puede encontrar en páginas como Amazon por un precio alrededor de los 20 euros y tiene una vida útil de 18 meses como mínimo.

Las motos, exentas de llevar V16

La razón por la que las motocicletas no se ven obligadas a llevar ese aparato V16 es por lo que se ve reflejado en el Anexo XII del Reglamento General de Circulación. Este documento alerta de la obligación de quienes tienen que portar consigo el dispositivo. Por un lado, serán los turismos los que se verán forzados a llevar esta luz una vez los triángulos dejen de estar vigentes, es decir, 2026. Junto a ellos, los vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, excepto los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, también deberán llevar equipados el dispositivo V16.

Una moto y su dueño inmovilizados en medio de una vía. (Créditos: Universal Pictures)

Uno de los elementos decisivos a la hora de decidir si su utilización es de carácter obligatorio, o no, es la escasez de espacio que las motos pueden tener. A pesar de ser un aparato que cabe en la palma de una mano, el hecho de necesitar de un espacio para portarlo hace que las motos sigan exentas de su empleo.

Donde va el V16 colocado en una moto

Una de las preguntas que, los moteros que decidan llevar esta nueva señal, se pueden estar haciendo es donde se tiene que poner esa señal en su moto. Según los estándares de la DGT, la nueva luz V16 ha de colocarse en lo más alto del vehículo. Las motos, debido a que poseen una banda magnética, lo que el organismo de tráfico recomienda es situarla en el depósito de combustible. En el caso de los scooters, su consejo es ponerlo en el asiento o incluso en el baúl, si es que lo lleva montado. No obstante, en su defecto, también se da la posibilidad de colocarlo sobre el correspondiente guardarraíl de la vía en la que se encuentre inmovilizado.