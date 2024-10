Cobrar 948 euros por cuidar a dependientes: las auxiliares de ayuda a domicilio exigen su subida salarial que podría retrasarse hasta 2026

Imagen de archivo de una auxiliar de ayuda a domicilio con una persona mayor (Comunidad de Madrid)

Aunque invisibilizado, el trabajo de las auxiliares a domicilio es clave para más de 53.000 personas en la Comunidad de Madrid. En el plano “ideal”, este trabajo consiste en asistir a las personas que no pueden valerse por sí mismas. “Es llegar al domicilio en el que nos están esperando, porque hay una persona que vive en un cuarto y no puede bajar a dar un paseo a la calle porque no hay ascensor, o para que alguien le ayude a bajar el andador, o para que se les realice su higiene, para ir a la compra, hacer la comida... todas estas cosas a la vez, en unas dos horas más o menos”, describe a Infobae España Isabel Calvo, auxiliar de ayuda a domicilio y portavoz de CGT.

La realidad que luego se encuentran trabajadoras como Judith Bellido es otra. “Piensan que venimos como limpiadoras profesionales a su domicilio, cuando realmente nuestro trabajo es el cuidar a las personas que son dependientes”, explica. En más de una ocasión, el trato se ha tornado violento: “Me han insultado, faltado al respeto o amenazado”, asegura. No es la única: el estudio CuidémoNos. Auxiliares de Ayuda a Domicilio en España 2022 calculó que más de la mitad de estas profesionales han vivido algún tipo de violencia en su trabajo, ya fuese verbal (53%), física (11%) o incluso acoso sexual (18%).

Por dichas labores, las empleadas cobran un total de 948,34 euros mensuales de salario base (16.211,13 anuales), únicamente ampliable con el plus de antigüedad, fines de semana y festivos. Eso sí, con suerte, se tiene un contrato a jornada completa, pero esa “no es la más popular” en el sector, advierte Calvo. La mayoría se limitan a contratos de 30 horas, por lo que su salario se reduce hasta los 790 euros de base. “Yo tengo un contrato de 32 horas, porque denuncié a mi empresa por conseguir esas dos horas más, y después de 18 años ahora cobro 1.000 euros”, cita como ejemplo.

En 2024 y tras mucha batalla sindical, la Comunidad de Madrid ha aprobado un nuevo convenio para el sector, que promete una subida salarial histórica del 10% para 2025, “lo nunca visto”, y varias progresivas para 2026 (2%), 2027 (5%) y 2028 (5%). Al finalizar el periodo de cuatro años, llegarían a cobrar por encima de los 20.000 euros anuales. Pero el plan, que debería implantarse el próximo 1 de enero, se retrasa, por lo menos, hasta mediados de 2025.

La subida salarial que no llega

Imagen de archivo: manifestación de profesionales sociosanitarias, a 21 de noviembre de 2021, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

Pese a que el servicio de auxiliares lo otorgue la Comunidad de Madrid, la contratación de las trabajadoras depende de empresas privadas y, por el momento, las administraciones no han cerrado los nuevos pliegos de condiciones para la licitación pública. “Nos están diciendo las administraciones que todavía les falta por consensuar, que son unos pliegos millonarios”, explica Calvo.

A ello habría que añadirle los nuevos cambios instaurados por el Real Decreto 675/2023, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La demora podría ser mayor. El director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Óscar Álvarez López, expresó hace unos días que los contratos actuales podrían prorrogarse hasta abril de 2026. “El contrato vigente se prorroga hasta abril de 2026 y se agotarán todas las prórrogas, pero hemos iniciado la tramitación de un nuevo expediente para que dé comienzo en 2025″, declaró.

El aumento salarial deja a miles de trabajadoras en una situación de gran vulnerabilidad. “Ahora mismo, la mitad de mi sueldo se va en un alquiler”, denuncia Bellido. “Tengo compañeras que viven para trabajar y solo les alcanza para poder pagar la guardería de sus hijos”, añade. La subida prometida no solucionaría sus problemas pues, para 2025, pasarían a cobrar 1.043 euros, pero “ayuda”, afirma Bellido.

Los sindicatos han anunciado movilizaciones esta semana y no descartan una huelga general, asegura Calvo. “Nosotras ya sabíamos que éramos esenciales y el covid-19 lo puso en el punto de mira, porque nosotras atendemos a las personas que todavía no han dado el paso a la residencia. El covid nos puso en nuestro sitio y ahora quieren que lo volvamos a perder, de eso nada”, proclama. Por el momento, saldrán este miércoles a protestar ante el Ayuntamiento de Madrid y esperan “que alguien se digne a hablar y que lleguemos a acuerdos”, concluye.

