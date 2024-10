Cuando Feijóo defendió que Ayuso debía reunirse con Sánchez: “Si un presidente no acude a la Moncloa, comete un error”

Ayuso rechaza reunirse con Sánchez por haberla "difamado" y negociar con independentistas.

Isabel Díaz Ayuso dará plantón a Pedro Sánchez. La presidenta madrileña del PP ha declinado acudir a la reunión con el presidente del Gobierno en la Moncloa, a la que había sido citada el próximo viernes 25 (cuando le correspondía por orden protocolario). En un comunicado, la dirigente popular explica que, según la Comunidad de Madrid, estos encuentros con los presidentes autonómicos están enmarcados tras la negociación de la fiscalidad de Cataluña. Y alega otro motivo: “Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones”.

Sin embargo, Ayuso se convertirá en la primera autoridad autonómica que rechaza participar en esta ronda de contactos, en contra del criterio de Génova. El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió en una entrevista en El Mundo la obligación de acudir a un encuentro con el líder socialista porque “un presidente de una comunidad no puede elegir al presidente del Gobierno que le toca”. “Por tanto, no veo ningún riesgo al respecto. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, creo que comete un error”, declaró el pasado 7 de octubre.

Además de recordar que, en calidad de presidente de la Xunta de Galicia, acudió “a todas las reuniones” con Zapatero, Rajoy y Sánchez, Feijóo consideró que Ayuso debía asistir a dicha ronda de contactos para abordar “los asuntos de Madrid”. “Fíjense cómo están las Cercanías de Madrid, la inmigración...”. Por tanto, aseveró: “Yo creo que la presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado, y eso es lo que ha venido haciendo siempre”.

Sánchez pidió la dimisión de Ayuso

Sin embargo, estas palabras resuenan también en Génova, ya que el PP afirma ahora que entiende el malestar de la presidenta madrileña después de que Pedro Sánchez pidiera su dimisión el pasado viernes. En concreto, después de participar en el Consejo Europeo, Sánchez defendió al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien dijo que su labor ha sido “perseguir al delincuente”.

En este sentido, el presidente del Gobierno apuntó a Isabel Díaz Ayuso, pidiendo su dimisión y señalando que pudo haberse beneficiado de la actividad de su pareja. Para Sánchez, lo que hay que preguntarse es cuándo el PP va a pedir explicaciones y exigir responsabilidades a Ayuso, que ha insistido en recordar que es pareja “de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia”.

”Y, presuntamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente”, subrayó para pedir al líder del PP que exija responsabilidades políticas a su “jefa” (en alusión a Ayuso), que deben pasar por su dimisión. Esto implica que Sánchez no pueda aceptar lecciones del principal partido de la oposición cuando habla del caso Koldo, ya que el PSOE adoptó decisiones contundentes contra el ministro José Luis Ábalos. ”Esta doble vara de medir, esta ley del embudo, me parece que no se sostiene”, añadió desde Bruselas en unas declaraciones recogidas por EFE.

Después de que la presidenta haya declinado participar en la ronda de reuniones bilaterales con Pedro Sánchez, fuentes de Moncloa han lamentado su ausencia. “Por encima de las diferencias políticas, creemos en el normal funcionamiento de las instituciones y la necesaria colaboración entre todas las administraciones”. Para el Gobierno, “reunirse y dialogar, dirimir diferencias de manera respetuosa y escuchar las opiniones ajenas, es un elemento básico del funcionamiento de nuestra democracia”.

En Moncloa entienden que no participar es una “irresponsabilidad y una dejación de funciones”. “Los madrileños merecen que sus necesidades sean escuchadas. Cuestiones clave como la vivienda, el acceso a servicios públicos, la calidad de las infraestructuras, son competencias compartidas que requieren de una buena interlocución entre gobierno central y autonómico”, subrayan fuentes gubernamentales.