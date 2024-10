El restaurante colombiano con precios económicos que es uno de los favoritos de la reina Letizia en Madrid

La Reina Letizia en la inauguración del curso de FP en Castro Urdiales (Cantabria) (Mateo Lanzuela - Europa Press)

A pesar de que por su condición no tiene la ventaja de pasar desapercibida como cualquier otro ciudadano, la reina Letizia nunca ha dejado de hacer planes ni de disfrutar de la gran variedad de restaurantes que se pueden probar en las calles de la capital. Sabemos que, a pesar de la estricta dieta que, se dice, sigue en su día a día, la reina es también una gran amante de la buena cocina, especialmente de probar las distintas gastronomías que se aúnan en los restaurantes madrileños.

De ahí que, con el paso de los años, hayamos visto a Letizia probando cocinas de todo tipo y procedencia, desde gastronomía hindú hasta opciones más locales como marisco gallego o tapas castizas. Hace solo unos días, volvíamos a ver a Letizia disfrutando de la que es una de sus gastronomías preferidas: la colombiana. Letizia conoce bien la tradición culinaria colombiana, pues durante su vida como estudiante de Periodismo, viajó a Cali para asistir a un encuentro de estudiantes. Allí, pudo probar de primera mano la mejor comida paisa, algo que ha querido repetir en Madrid con visitas a locales como La Negra Tomasa, uno de los restaurantes colombianos más famosos de la capital.

En los últimos días, la monarca ha querido rememorar este viaje visitando otro de los grandes locales de cocina de Colombia en Madrid, disfrutando casi de incógnito de un modesto local de Chamberí especializado en platos de cocina colombiana. Tal y como publicaba la revista Hola!, tras la cancelación de su viaje a Jordania por la tensa situación de Oriente Medio, la reina Letizia aprovechó sus días en Madrid para pasear por sus calles en una salida informal que terminó en La Rochela, un delicioso local donde pudo degustar algunos platos de este país.

La Rochela, un restaurante colombiano en Chamberí

El restaurante La Rochela, situado en la calle Cardenal Cisneros, es famoso por sus generosas raciones y la autenticidad de sus recetas. Con un rango de precio medio por persona de unos 20 euros, el restaurante destaca por una decoración que evoca las coloridas calles de Bogotá, con elementos típicos de la cultura paisa y un gran ventanal que ofrece vistas al emblemático Valle de la Cocora.

Pero si por algo triunfa este restaurante, reconocido con algunos premios como el Travelers’ Choice Best of the Best en 2020, es por su cocina. Entre sus platos más destacados se encuentran las arepas, una especialidad colombiana elaborada con masa de maíz molido y acompañada de ingredientes como queso, carne mechada, pollo mechado, chorizo o chicharrón. Los precios de estas delicias oscilan entre los 8 y 13 euros.

Restaurante La Rochela, en Madrid (Instagram/ @restaurantelarochela)

Además de las arepas, La Rochela ofrece otros platos típicos como el sancocho y el mondongo, dos sopas tradicionales que gozan de gran popularidad en las casas colombianas. Pero la gran estrella del menú es la bandeja paisa, un plato combinado que incluye chicharrón, chorizo, carne molida, huevo, plátano maduro, arroz, aguacate, arepa, patacón y frijoles, servido en una gran fuente ideal para compartir que tiene un precio de 17,50 euros.

Otros platos principales tradicionales que se pueden probar en el restaurante son el bistec a caballo, un filete de ternera a la parrilla, bañado en salsa criolla y con huevos fritos montados, acompañado de arroz y patatas (16,00 €) la chuleta valluna, un filete de cerdo apanado, acompañado de arroz, plátano macho maduro y ensalada (15,50 €); y otras opciones de pescado como el viudo de pescado, un guiso de pescado y verduras en salsa de cebolla y tomate, con patata, yuca, plátano macho, arroz y maíz, y acompañado de consomé (18,00 €).

Además de su variada carta, el restaurante La Rochela también ofrece un menú del día por 14 euros, disponible de martes a viernes, que incluye primero, segundo y postre/café o bebida, todo ello conformado por platos típicos de la cocina de Colombia. Por su parte, la carta líquida de La Rochela merece una mención especial, ya que incluye cafés y licores colombianos, así como cócteles caribeños como el Acapulco, el Pisco sour y el cóctel de la casa, el Rochela, preparado con Martini rojo, Campari, ron y zumo de naranja.

