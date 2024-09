La respuesta de un restaurante a una reseña que se quejaba porque la camarera iba sin sujetador: “Le animo a que se sienta libre de hacer lo que quiera”

Camarera. (Pexels)

Que la hostelería es uno de los sectores que peores condiciones tiene no es algo nuevo. Cada día los trabajadores se tienen que enfrentar a jornadas interminables, a salarios bajos y a derechos laborales casi inexistentes. Una situación que se agrava si además tienen que soportar malos tratos por parte de clientes y empleadores.

Desde hace casi siete años, Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, es el máximo representante de las demandas y súplicas de los camareros y camareras en España. A través de sus perfiles de Instagram, TikTok y X, comparte casi a diario tesituras a las que están expuestos sus compañeros por todo el país.

Muchas de sus publicaciones se centran en los malos tratos que reciben los trabajadores de este sector por parte de sus empleadores, las ofertas de trabajo que hacen pensar que se trata de una cámara oculta, aunque también analiza las reseñas que los establecimientos reciben diversos portales o plataformas web. Es precisamente uno de estos casos lo que le ha llevado a volverse viral en X.

La última denuncia de ‘Soy Camarero’

“Buena respuesta”, escribía Soriano en la publicación. En la captura de pantalla compartida por el creador de contenido, observamos cómo un cliente se queja, entre otras cosas, porque la camarera que le atendió no llevaba sujetador, una actitud claramente ofensiva para él. “Para empezar el que la camarera vaya sin sujetador es bastante llamativo”, arrancaba el usuario. Después, ya se centraba en lo único que debería de opinar: los platos del restaurante. “La comida ni fu ni fa es bastante mediocre, estuve ahí con un amigo y la verdad no volvería. Te ofrecen tres tipos diferentes de grosor de la hamburguesa, pero no imaginaba que iba a ser esa plasta de carne encima de un cacho de pan ‘Brioche’, dejando bastante que desear”, continuaba.

Asimismo, añadía que es el lugar idóneo si lo que se busca es llenarse “sin antes esperar 35 minutos con la terraza vacía. De nuevo, con todo su criterio, comentaba que bajo su punto de vista “hasta que un restaurante no está preparado no debería abrir”. “El precio tengo que decirlo que está bastante bien, unos 12 a 18 euros por persona y sales de ahí bastante lleno eso sí. No esperes calidad, simplemente llenarte de algo llamado hamburguesa”, concluía.

Captura de pantalla de la publicación de Soy Camarero. (X)

“Creo que tu comentario dice mucho más de ti que de nosotros”

La respuesta contundente del establecimiento ha sido más que aplaudida en redes sociales. “Lo primero, mucho tuviste que fijarte en la camarera para notar que iba sin sujetador con una camiseta negra y hasta el cuello. Ella ha prometido no volver a hacerlo, sin embargo, yo, como su jefe, la animó a que se siga sintiendo libre de hacer lo que le venga en gana”, defendía el empleador. “En siglo XXI, creo que tu comentario dice mucho más de ti que de nosotros”, sentenciaba.

Captura de pantalla de la publicación de Soy Camarero. (X)

Respuesta de las redes sociales

Como era de esperar, ante este comentario tan fuera de lugar, las redes sociales no han tardado en arder. “Al final se empezará a valorar si alguien lleva el pelo teñido de un color que no te gusta o gafas con una montura que no te pondrías”, “Así se responde a los tolais” o “¡Tocado y hundido“, son algunas de las opiniones que podemos leer.

