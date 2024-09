Esta tarde se proyectarán los vídeos de las violaciones a Giséle Pelicot en la sala del juicio de Aviñón

Gisele Pelicot (REUTERS/ZZIIGG)

Continua el juicio por el caso Pelicot y hoy será uno de los días más duros. Esta misma tarde se retransmitirán en la sala del tribunal de Aviñón (en el sur de Francia) todos los vídeos grabados por Dominique sobre su propia mujer, Giséle, a la que drogaba para violarla y ofrecerla a otros 50 hombres para que también la violaran. Así lo solicitó el presidente del Tribunal Penal de Vaucluse, Roger Arata, a la víctima, que le concedió el permiso aunque pidió que no se difundieran las imágenes en la sala de retransmisión donde el público sigue la audiencia desde que empezó, el pasado 2 de septiembre, así como que tampoco sus hijos estuviesen presentes en el momento de la difusión del material gráfico.

La septuagenaria afirmó que los vídeos podrán “atestiguar” que la violaban cuando estaba “en estado de coma”, fruto de los fuertes somníferos que Dominique le administraba sin que ella lo supiese. Acompañada por su hija Caroline visiblemente conmovida, la víctima aseguró que “a estas alturas ya no hay perdón posible” y añadió que se sentía completamente humillada: “Me siento humillada desde que he entrado en esta sala, se me trata de alcohólica, hace falta tener mucha paciencia para escuchar lo que escucho”.

Gisèle Pelicot, la mujer víctima de violaciones de su marido, Dominique, que la drogaba, y de decenas de otros hombres a los que la ofrecía por voyeurismo, declara ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse que los juzga, en la duodécima jornada de juicio. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

Dominique ha admitido todos los hechos

Entre 2011 y 2020, Dominique Pelicot administró ansiolíticos a su mujer, con el objetivo de dejarla inconsciente y que otros hombres acudiesen su casa a abusar de ella. Lo registró todo en vídeos que tenía almacenados en una carpeta con el nombre “abusos”, y que han servido para localizar a 50 de los más de 80 posibles implicados en el caso.

El acusado ha admitido los hechos en su primera declaración ante el tribunal criminal de Aviñón. “Mantengo que soy un violador, como todos los acusados en esta sala. Sabían todos su estado [el de Gisèle] antes de su llegada, lo sabían todo, no pueden decir lo contrario”, ha asegurado en el estrado y ha argumentado que no esperaba que sus actos alcanzasen tal extensión, pero que una vez comenzó sentía “una adicción” al proceso. “Es abominable, lo dije desde el principio”, ha lamentado ante el estrado.

Pelicot ha afirmado arrepentirse de todos sus actos, tanto de las violaciones a su mujer como a las de la esposa de Jean-Pierre Maréchal, alias ‘Rasmus’, quien siguió los pasos de Pelicot en su propio hogar. “Soy culpable de lo que he hecho. Espero que mi mujer, mis hijos, mis nietos y la señora M. puedan perdonarme. Me arrepiento de lo que he hecho, pido perdón aunque no sea perdonable”, ha expresado.

Según han podido confirmar los investigadores y expertos informáticos implicados en el caso, Pelicot contactaba con los agresores a través de la página web Coco.gg, actualmente cerrada por orden judicial. Sin embargo, ante las preguntas de los abogados de la defensa, Pelicot ha afirmado que él no inició los contactos con “decenas de desconocidos”. “No busqué a nadie, ellos mismos vinieron en mi busca. Me preguntaron y dije que sí. Ellos aceptaron, ellos vinieron. No esposé a nadie para que viniera a mi casa”, respondió.

*Noticia elaborada con información de EFE