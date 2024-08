Un hombre quiere pagar en efectivo en un mostrador de Vueling y no le dejan: “Hay una ley que dice que no solo puedes cobrar con tarjeta”

Un vuelo de la compañía Vueling (Nacho Doce/REUTERS)

Las redes sociales no solo sirven para conectar a personas de distintas partes del mundo o para subir las fotos de nuestras vacaciones, posando con un mojito. A menudo, también se pueden utilizar para denunciar ilegalidades o comportamientos irregulares que cometen las empresas. Eso es, precisamente, lo que ha hecho el famoso abogado laboralista de TikTok, @laboral_tips que, aprovechando un vídeo en el que una aerolínea niega a un pasajero a pagar con dinero en efectivo, ha explicado a sus seguidores que esta acción no se encuentra dentro de la legalidad. “Muchos me habéis mandado este vídeo sobre si es legal o no que te prohíban pagar en efectivo y la respuesta es que no”, comenzaba exponiendo.

En el vídeo se muestra a una trabajadora de la compañía aérea Vueling bastante nerviosa con un viajero que iba a contratar algún servicio en sus mostradores e insistía en tener que pagar con billetes porque no contaba con tarjeta. A pesar de que el hombre argumentaba que según la ley no se puede obligar a una persona a pagar con tarjeta, la empleada, con el datáfono en la mano, ignoraba sus palabras: “La ley... No hay ley. Yo no te puedo cobrar en efectivo”, por lo que cuando el cliente le dijo que no tenía tarjeta, la empleada le advirtió de que no podría volar porque su compañía no se lo permitía. Pero ¿Quién tiene la razón?

Derecho regulado en la Ley de Consumidores y Usuarios

Un tío muy legal (o @laboral_tips), explica en uno de sus publicaciones más recientes de TikTok que quién tiene la razón es el chico. “Es ilegal excluir del pago en efectivo, en base a la Ley de Consumidores y Usuarios en su artículo ñ)”. Esta disposición establece que “la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal” es una infracción.

Esto quiere decir, como explica el experto que ya acumula más de 861.000 seguidores en la red social china, que para “un pago de 2.000 euros en efectivo, la compañía se podría negar a aceptártelo -por superar los límites establecidos-, sin embargo el pago de unas tasas es totalmente válido”.

El creador de contenido también advierte de que el problema no es de la empleada de la empresa, aunque, según su opinión “a lo mejor no tiene la mejor respuesta” para el cliente, si no de la compañía, que es la que ha puesto la norma, por lo que, lo que debería hacer el usuario es denunciar a la aerolínea ante la Agencia de Consumidores y Usuarios con el vídeo como prueba del delito.

Imagen del vídeo de Un Tío Legal, en TikTok (@laboral_tips)

Qué multa le correspondería a la empresa aérea

Si la denuncia continuara adelante, según el experto, Vueling podría enfrentarse a una infracción leve penada con multas entre 150 y 10.000 euros. Por ello el abogado recomienda que si una persona se encuentra en esta situación, lo primero es solicitar una hoja de reclamaciones, si se puede, mejor contar con un vídeo como prueba y denunciar a la empresa.