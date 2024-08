Ayuso reprocha a las “supuestas feministas” no defender a la exmujer de Alberto Fernández en su denuncia por violencia de género

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante su visita a la sede de la multinacional NTT Data (Jesús Hellín/Europa Press)

La noticia de la causa por violencia de género de Fabiola Yáñez contra su exmarido, el expresidente argentino Alberto Fernández, ha provocado una oleada de reacciones y mensajes tanto en su país de origen como en España, el lugar en el que ella reside actualmente y en el que él se presentó este mismo año, provocando la hospitalización de ella durante el verano.

La última en pronunciarse sobre esta noticia ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lanzado un post en su cuenta de Twitter señalando directamente a los líderes de la izquierda: “¿A qué hora empiezan las manifestaciones de las supuestas feministas en España y Argentina para defender a esta mujer?”.

El post de Isabel Díaz Ayuso. (@IdiazAyuso/X)

Una denuncia anunciada

Fabiola Yáñez presentó su denuncia por violencia física y psicológica contra Alberto Fernández el 6 de agosto, si bien unos días antes ya se había conocido la noticia de que la justicia argentina ya contaba con pruebas de los maltratos que el expresidente le había infligido a su exmujer. Entre estas pruebas había fotos y chats, a los que tuvo acceso Infobae poco antes de entrevistar a Fabiola Yáñez.

Los hechos se venían produciendo desde agosto de 2021, durante la pandemia del coronavirus, que es cuando se realizaron las capturas de las conversaciones. Las imágenes enviadas en el chat muestran diferentes moratones en el brazo y en la cara de Fabiola.

“No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”, le escribe ella a él, que responde: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ella insiste: “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, y él en cambio busca eludir el tema: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

En la conversación en exclusiva que mantuvo con Infobae, Fabiola también denunció “el acoso telefónico” que durante dos meses había estado sufriendo, “amenazándome día por medio con que si yo hacía esto (denunciar), si hacía lo otro, que se iba a suicidar”.

La ex Primera Dama también explicó cómo las primeras propuestas para presentar una denuncia llegaron a principios de julio, momento en el que, tras la llamada de un juez que, investigando otra causa contra Fernández por tráfico de influencias, había encontrado pruebas del maltrato. Sin embargo, no la presentó entonces: “Me pidieron que no lo hiciera”.

Pocas reacciones en el PSOE y Sumar

Con esta pregunta, la política del Partido Popular ha querido incidir en la ausencia de declaraciones por parte de muchos políticos, como Yolanda Díaz o Pedro Sánchez, muy prestos, según la presidenta de la Comunidad, a denunciar unos hechos pero más cautos en otras ocasiones. Alberto Fernández, en este caso, había visitado aún en el cargo la Moncloa en 2022, mostrando muy buena sintonía -y afinidad ideológica- con el presidente del Gobierno.

Pese a esta falta de respuestas, la que sí se ha pronunciado hoy ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto realizado en Valladolid tras el asesinato machista de una mujer de 49 años. “Estamos en contra de todas las violencias y, por supuesto, de esta especialmente, porque eso tiene una repercusión global realmente importante”, ha asegurado la ministra, que también ha definido la denuncia de Fabiola Yáñez como una noticia de “impacto mundial”.

En el otro extremó, Isabel Díaz Ayuso siempre se ha mostrado muy proclive a criticar tanto al peronismo como a Alberto Fernández, más allá de la causa por violencia contra Fabiola Yáñez con la que deberá lidiar ahora. En octubre de 2022, cuando Fernández aún era presidente, aseguró en un foro del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica que “no era casualidad” que hubiera “cada vez más argentinos” yéndose a vivir a Madrid. Ese mismo día el peronismo fue definido como una “máquina de la subvención por sistema”, y tildado de “estafa”. “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”.

Entrevista con Fabiola Yáñez - Completa