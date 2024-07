Una española cuenta cómo es su vida en pueblo japonés: “Mirad lo pequeños que son los carritos de la compra, como aquí la gente es tan bajita”

Captura de pantalla del video de @nuriape__. (TikTok)

Nuria, conocida en TikTok como @nuriape__, comparte en sus redes sociales su vida cotidiana en un pequeño pueblo japonés, ofreciendo una perspectiva íntima y auténtica de su experiencia. La joven española narra en su video más reciente cómo transcurre un día típico en su entorno rural japonés.

“Veníd a ver cómo es un día en mi pueblo japonés″, comienza Nuria, mostrando la hora en su teléfono móvil: las cuatro de la mañana. La decisión de levantarse tan temprano responde a un día anterior lleno de actividades que la dejaron sumamente cansada y terminó durmiéndose a las ocho de la tarde. En su jornada, Nuria cuenta que el estilo de vida en el pueblo incluye desafíos propios del clima, pero a pesar del calor, la joven mantiene una rutina ordenada. “Me di una ducha en el baño de Shin-chan porque olía a animal en peligro de extinción”, cuenta en tono de humor.

Su día continúa con tareas comunes en la vida de cualquier hogar. Ayuda a su madre con la comida, vigilando de cerca los ingredientes y su preparación. “Y este plato tiene carne, setas, enoki, cebollita y un poquito de arroz”, describe. Después de la comida, llega la hora de ayudar a sus abuelos a hacer la compra. “Que por cierto, mirad aquí lo pequeños que son los carritos de la compra. Como aquí la gente es tan petit y tan bajita, hacen los carritos a su medida. Mirad mi abuela, qué tierna”, comenta Nuria.

La tarde la ocupa con actividades familiares y ocio. En la casa de sus abuelos: “Después fuimos a casa de mis abuelos a descansar un poquito, a ver la tele. Mirad, por favor, el cargador del móvil de mi abuelo”. Mientras disfruta de un momento de entretenimiento, ve sus “dibujos favoritos” y su “peli favorita”. La rutina incluye también la observación de una “señora de 77 años estirando”, cuenta entre risas.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Más tarde, acompaña a su abuelo a hacer deporte “Después de la merienda, me fui con mi abuelo a dar unas bolas al golf. Miradle con sus 82 años, el tío”, elogia Nuria, mostrando la vitalidad del anciano. “Y bueno, pues luego estoy yo aquí con mis 24, así que. Pues nada, sentarse, ver, oír, callar y animar a volver a casita”.

La cena donde “se aprovecha todo”

“Hicimos para cenar Sukiyaki Gohan, que se hace con las sobras del día anterior del sukiyaki”, detalla. “Porque aquí, como buenos japoneses, se aprovecha todo”, subraya la joven, describiendo la mezcla de “bien de carne, bien de arroz, bien de huevo” en el plato.

Un futón para dormir

El final del día llega con otra ducha y una noche especial. “Hoy me he quedado a dormir en casa de mis abuelos después de seis años porque mi madre trabajaba y pues nada, así hacía compañía a mis abuelos”, relata Nuria, que cuenta que su abuela le había dejado preparado el futón para dormir. ¿Y a los que me preguntáis que si es cómodo, eh? Mucho más que una cama”, asegura.