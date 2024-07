Las primeras palabras de la princesa Ana tras su grave accidente a caballo: “Me entristece profundamente”

La princesa Ana en una imagen de archivo (The National).

La princesa Ana se encuentra recuperándose en casa tras recibir el alta hospitalaria el pasado viernes, 28 de junio. La hermana de Carlos III sufrió un grave accidente en su finca de Gatcombe Park que le provocó un traumatismo craneal por el que sufrió una pérdida de memoria. Después de permanecer cinco noches bajo observación médica, la royal británica continúa recomponiéndose de este duro varapalo desde la comodidad de su hogar.

Aunque el hecho de que la hija de Isabel II fuese dada de alta evidencia una buena evolución en cuanto a su estado de salud, lo cierto es que su agenda constitucional aún sigue paralizada. La princesa Ana es considerada uno de los “miembros de la realeza más trabajadora”, pues dentro de la familia Windsor es la persona que más compromisos públicos cumple cada año. Sin embargo, su delicado estado la ha obligado a cancelar varias citas, entre ellas, un evento llevado a cabo en Canadá.

Este lunes, 1 de julio, tenía programado viajar al país de América del Norte para asistir a una ceremonia en conmemoración al centenario del Memorial Nacional de Guerra de Terranova. Una cita muy especial en la que no ha podido estar presente y por el que ha emitido un comunicado lamentando su ausencia. Un emotivo texto que han constituido sus primeras palabras tras el accidente y que, a su vez, ha dejado entrever su tristeza por esta delicada situación.

La princesa Ana en una imagen de archivo (AFP PHOTO / POOL / Chris Jackson)

“Lamento profundamente no poder estar con ustedes hoy, cuando conmemoran los valientes esfuerzos y sacrificios de los miembros del Regimiento de Terranova que entraron en batalla el primer día del Somme”, son las primeras líneas que componen el texto, que fue leído por el Gobernador General.

“Tengo gratos recuerdos de cuando me reuní con ustedes en 2016, en la 99ª ocasión en que el pueblo de esta isla conmemoró la Batalla de Beaumont Hamel y me entristece profundamente no poder unirme a ustedes nuevamente y les envió mis mejores deseos en este día especial”, continúa expresando la princesa, dejando entrever su pena y aflicción por no estar presente en el acto.

Tim Laurence, su gran apoyo

A sus 73 años, la tía del príncipe Harry toma muy en serio sus funciones y obligaciones reales y siempre intenta estar presente cuando es requerida. Pero, en esta ocasión, su delicado estado de salud le ha impedido estar presente en este homenaje a los soldados canadienses.

Desde que se conoció el accidente que había sufrido, su marido, Timothy Laurence, ha sido la persona que ha estado a su vera, brindándole su apoyo y comprensión. De hecho, ha sido él quien se ha encargado de ir ofreciendo nuevos detalles sobre el estado de la princesa a lo largo de estos días, algo que ha sorprendido, pues siempre ha mantenido un perfil discreto dentro de la familia. “Está bien. Va lenta, pero segura”, afirmó a las puertas del hospital, poco después de ser ingresada.

La princesa Ana con su marido, Timothy Laurence, en una imagen de archivo (EFE/A.Carrasco Ragel)

“Nos sentimos profundamente conmovidos por todos los amables mensajes que hemos recibido de tanta gente, tanto cercana como lejana. Significa mucho para nosotros”, pronunció el esposo de la princesa Ana, mostrando su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas por parte de los ciudadanos.

El vínculo de Timothy con los Windsor viene de muy lejos y es que él fue escudero de la difunta Isabel II. No obstante, Ana y Tim han formado un matrimonio muy consolidado y, de hecho, él mantiene una buena relación con los hijos de la princesa, Zara y Peter, fruto de su relación con Mark Philips. Las pocas veces que Tim ha hablado públicamente de su historia de amor con la hermana de Carlos III ha resaltado que ambos comparten muchas inquietudes y gestos en común, exceptuando la pasión por los caballos de Ana. “Somos de mapas y cartas. Nos gusta saber dónde estamos y ver hacia dónde vamos. También seguimos con gran euforia al equipo de rugby escocés”, desveló en un programa especial por el 70 cumpleaños de la reina Isabel.