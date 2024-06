Un radar oculto ha puesto miles de multas y ha dejado sin todos los puntos del carné a vecinos famosos de varias urbanizaciones de lujo de Boadilla

A la derecha, el radar; y a la izquierda, la nueva señal que informa de que está puesto

En Boadilla del Monte, municipio madrileño de 64.700 habitantes, ya lo conocen como el radar de los famosos. Está situado en la calle Playa de Formentor, una de las arterias principales de entrada a la urbanización Bonanza, vía que también comunica con otras zonas residenciales de lujo como Las Lomas y Valdecañas. Allí residen conocidos futbolistas y deportistas, cantantes, actores, presentadores de televisión, influencers, reputados periodistas radiofónicos, importantes empresarios (este diario omite los nombres para respetar su privacidad) y vecinos con alto poder adquisitivo. Incluso algún destacado exdirigente sindical. Muchos de ellos se han rebelado contra este velocímetro que colocó el Ayuntamiento en 2023 y que ha puesto miles de multas y ha retirado tantos puntos del carné que algunos conductores los han perdido todos.

El problema, explican fuentes de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Bonanza, no es el radar en sí, sino que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, no lo señalizó durante meses. Está oculto detrás de una farola dentro de una carcasa en lo alto de un palo de aluminio. Para contextualizar el asunto, en mayo de 2021 la DGT modificó el reglamento de circulación. Desde entonces, la velocidad máxima en las vías urbanas de un solo carril por sentido, como es la calle Playa de Formentor, es de 30 kilómetros por hora. Pero los vehículos que pasaban por esta vía casi nunca respetaban este límite. Y eso que muy cerca hay un colegio privado, el Trinity College. Se produjeron varios accidentes, algunos importantes (ver foto), y la comunidad de propietarios pidió al Consistorio que hiciera un estudio de tráfico para analizar los riesgos y buscar posibles soluciones, como la colocación de badenes.

Boadilla hizo un estudio con radares móviles y los resultados no fueron nada tranquilizadores. “En solo media hora se pusieron 58 multas por exceso de velocidad”, explican desde el Consistorio. “Decidimos entonces poner un radar a petición de los vecinos y de los representantes de las urbanizaciones históricas, cuya queja con la velocidad era constante. No solo les hicimos caso, sino que asumimos la decisión porque la petición era razonable y estaba justificada”. Así, en septiembre de 2023, la revista municipal que edita el Ayuntamiento informaba de la instalación de varios radares en la localidad, uno de ellos en una cabina que se instalaba en la calle Playa de Formentor. Es un radar disuasorio y rotatorio, porque aunque la cabina siempre está fija, el velocímetro no siempre está dentro, ya que la Policía Local lo usa para colocarlo en distintas calles de la ciudad. Los vecinos, en cambio, aseguran que nunca pidieron explícitamente un radar, sino que el Ayuntamiento buscara soluciones para reducir la velocidad.

Sin previo aviso

“No avisaron y lo colocaron. Es más, no pusieron un cartel en la calle para informar de que hay un radar. Y a las pocas semanas empezaron a llegar muchas multas”, señalan desde la comunidad de propietarios. ¿Cuántas? El Ayuntamiento no quiere dar cifras. Solo habla de “número elevado”. Si en media hora pusieron 58, se puede hacer un cálculo de las sanciones que se han tramitado en estos meses. “Miles”, explica un vecino que pide el anonimato y que ya ha recurrido alguna. En función del exceso de velocidad, las multas pueden oscilar entre los 200 y 900 euros y la retirada de varios puntos del carné. “Yo conozco a un vecino que le han llegado 3.000 euros en multas y ha perdido todos los puntos”, explica otro residente, que por ejemplo ha calculado que por esa calle pasó 180 veces en un mes y le cayeron cinco sanciones.

Un accidente de tráfico en la calle Playa de Formentor provocado por exceso de velocidad

Desde el Consistorio insisten en que si hay sanciones es que se demuestra que precisamente hay un problema de velocidad. Y recalcan que quien marca la velocidad máxima de 30 kilómetros hora en esa vía es la DGT. También destacan que la seguridad vial es una de sus prioridades. “Como municipio podemos presumir de que en la última década no ha habido un accidente mortal en nuestras calles”. Pero desde la comunidad de propietarios explican que la clave era señalizar el radar. “Así se lo explicamos al alcalde Javier Úbeda. Si pone un radar y no lo señaliza, los conductores no saben que está y no cumple su función disuasoria, es decir, no sirve para nada, solo para recaudar. Nosotros la información que tenemos es que lo colocaron en abril de 2023 y no lo señalizaron hasta junio de este año”.

Este es uno de los argumentos que están utilizando muchos vecinos sancionados para recurrir sus multas. Que el Ayuntamiento no ha cumplido con lo previsto en el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. El Artículo 22 del Real Decreto establece que “para informar al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámaras se utilizará una placa informativa, en la cual figurará el pictograma de una cámara de vídeo, y un panel complementario con el contenido especificado en el artículo anterior”. Es el recurso presentado por un conductor que iba a 66 kilómetros por hora y se le propone una sanción de 400 euros y la detracción de cuatro puntos del carné.

Panel a la entrada de la urbanización

Es cierto que a la entrada de la urbanización Bonanza hay una señal de “velocidad controlada en todo el municipio” y debajo de ella una pequeñísima señal en la que aparece una cámara de video, pero no deja claro que en la calle Playa de Formentor hay un radar. De hecho, la normativa dice que la placa informativa debe estar puesta a menos de 500 metros del velocímetro. “El Ayuntamiento no puede justificar la correcta señalización del radar con una señal que lleva unos 20 años instalada en la entrada de la urbanización sin que previamente hubiese ningún radar y es sumamente genérica, informando de radar en todo el municipio de Boadilla que tiene más de 60.000 habitantes y más de 47 kilómetros de extensión”, reza uno de los recursos presentados.

El radar de la calle Playa de Formentor

El Ayuntamiento está enviando un escrito tipo a los conductores que han sido multados argumentando que se informó de la colocación del radar: “Solo podemos indicarle que advertimos de su presencia hace unos meses por todos los medios disponibles: redes sociales, página web, revista municipal… Es algo que, fácilmente, puede comprobar: Es más, hemos sido noticia por ello en algunos medios nacionales, como también puede comprobar: Se trata de radares rotatorios que no siempre están instalados, puesto que nuestro objetivo no es recaudar, sino que el tráfico se modere y sea contenido, con lo que muchos de los postes tienen más un fin disuasorio que cualquier otra cosa. Sobre la sanción, los límites de velocidad, y su castigo, son normas de carácter estatal que no están en nuestra mano modificar (...) Sentimos, de corazón, que haya sido sancionada. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero es el único medio que tenemos para conseguir moderar el tráfico por determinadas vías que así lo exigen sin necesidad de instalar más badenes o semáforos. Sintiendo de nuevo la sanción recibida, y agradeciendo su escrito por la oportunidad que nos ha brindado para explicarle esta cuestión, nos despedimos poniéndonos a su disposición para cualquier otro asunto que considere. Un saludo”.