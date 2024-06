Estos son los alimentos que los diabéticos tienen “prohibidos”

Un glucómetro rodeado de pesas de ejercicios y alimentos saludables - Diabetes (Radio Nacional)

En España, más de seis millones de personas conviven con la diabetes, según las estimaciones de la Sociedad Española de Diabetes (FSED). Así, esta es la segunda tasa más alta de Europa.

Esta enfermedad puede manifestarse de dos formas distintas, bien como diabetes tipo 1, bien como diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que afecta a entre el 5% y el 10% de los diabéticos, se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células productoras de insulina, lo que impide la absorción de glucosa por las células. En el caso de la diabetes tipo 2, que representa entre el 90% y el 95% de los casos, se debe a la resistencia a la insulina y, con el tiempo, a una deficiencia en su producción.

En ambos casos, los efectos de la enfermedad sobre la salud a largo plazo pueden llegar a ser muy graves. Por ello, la prevención y los cuidados médicos son fundamentales para mantener los efectos a raya. En este sentido, llevar una alimentación saludable y adaptada a la enfermedad en un elemento clave.

Una mujer sosteniendo un glucómetro Audra Melton for The New York Times)

La alimentación en la diabetes: qué alimentos debo limitar

Tal y como remarca el portal especializado The Medical News Today, tener diabetes no implica renunciar a los alimentos que más disfruta una persona. Un plan de dieta para diabéticos puede incluir una amplia variedad de comidas, aunque puede ser necesario ajustar las porciones de algunos alimentos.

Los alimentos y bebidas que deben limitarse en una dieta para diabéticos incluyen los fritos y aquellos ricos en grasas saturadas y trans, alimentos con alto contenido de sal, dulces como productos horneados, caramelos y helados, así como bebidas con azúcares añadidos como zumos industriales, gaseosas y bebidas energéticas. Es recomendable optar por agua en lugar de bebidas azucaradas y considerar el uso de sustitutos del azúcar en el café o té.

En este contexto, existen tres tipos principales de carbohidratos en los alimentos: almidón, azúcar y fibra. Los almidones y azúcares son los más problemáticos para las personas con diabetes, ya que el cuerpo los descompone en glucosa.

Si se consume alcohol, debe hacerse con moderación. Esto se traduce en no más de una copa de vino o de un vaso de cerveza. Para quienes usan insulina o medicamentos que aumentan la producción de insulina, el alcohol puede reducir demasiado los niveles de glucosa en la sangre, especialmente si no se ha comido recientemente. De este modo, es aconsejable comer algo al consumir alcohol. En cuanto a las porciones de cada comida, lo mejor es valorar cada caso de forma particular.

La importancia del deporte para las personas diabéticas

Una vida saludable pasa por encontrar el equilibrio entre el deporte, la buena alimentación y la tranquilidad mental. Ahora, si el deporte es recomendable para toda la población general, las personas con diabetes tienen un aliciente adicional.

La actividad física es crucial para controlar los niveles de glucosa en la sangre y mantener una buena salud. De esta forma, tiene múltiples beneficios como la reducción de la glucosa en sangre, la disminución de la presión arterial, la mejora de la circulación sanguínea, la quema de calorías para controlar el peso, la mejora del estado de ánimo, la prevención de caídas, el mejoramiento de la memoria en adultos mayores y una mejor calidad del sueño.

Los 5 alimentos antiinflamatorios que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes o el cáncer