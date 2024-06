Muere Helena Suescun, periodista de RTVE, a los 64 años a causa de un cáncer

Helena Suescun. (RTVE)

La periodista Helena Suescun ha fallecido este domingo 23 de junio a los 64 años a causa de un cáncer, según ha anunciado el informativo de RTVE Navarra, donde trabajó como reportera hasta su reciente prejubilación.

En un emotivo vídeo, el equipo de Telenavarra se ha despedido de la veterana periodista, que además prestaba su voz en off al informativo regional de la cadena pública. “Ayer se nos fue un trocito de ‘Telenavarra’. Un cáncer se llevó a nuestra Helena a los 64 años, recién prejubilada”, comienza la pieza que le han dedicado.

Según describe el vídeo, Suescun “comunicaba como pocas delante y detrás de las cámaras. Ella prefería detrás, enriqueciendo con su inconfundible voz cualquier imagen”. “Más de una vez le dijeron ‘anda, si tú eres la voz en off de Telenavarra. Así era y así será”, prosigue el reportaje.

Definida por sus compañeros como “ingeniosa y perfeccionista”, la periodista “era de las de tenerlo todo atado y bien atado antes de contar una información”, cuentan. “Una bendición para compañeros y jefes. Valía para un roto y un descosido. Un atentado, una nevada, un libro…”, agrega la pieza, recordando algunos de sus reportajes para Telenavarra.

“Contaba todo como había que contarlo, unas veces con aplomo, y otras con una sonrisa, pero siempre con rigor. Adiós, maestra. Adiós, compañera. Adiós, Helena”, concluye el vídeo de despedida a la periodista del centro territorial.

El último adiós a Helena Suescun tendrá lugar, según han informado los medios locales, este miércoles 26 de junio a las 8:30 de la mañana en el cementerio municipal de San José, en Pamplona. Hasta entonces, estará abierto su velatorio en la funeraria Belagua Zizur.

Discreto matrimonio

Entre los familiares que lloran la pérdida de la periodista está su marido, el pintor navarro Pello Azketa. Ciego desde 2004 a causa de un glaucoma, el artista encontró en su esposa su mayor apoyo y su inseparable acompañante en los viajes que han seguido inspirando sus obras. “Ella me recorta una plantilla grande de un país y vamos pegando recortes de los lugares interesantes. Así, como si fuera braille, reconozco el itinerario”, confesaba en una entrevista a El Periódico, una de las pocas declaraciones en las que habló de su matrimonio.

Además, Suescun le narraba a su marido todo lo que sus ojos no podían ver de esos paisajes: “Va bien tener a alguien que te cuente las cosas. Helena lo hace, pero no me interesa el detalle, sino lo general. Si llego, lo toco todo, para hacerme una idea de cómo es. Al final, acabo reuniendo información que la gente que sí que puede ver no recoge. Les digo a los amigos: ‘¿Os habéis fijado en esto?’. Y me dicen: ‘Pues no...’. A mí me llega información a través de sonidos y de olores. Son distintas realidades”, expresó.