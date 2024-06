Los mejores estrenos de la semana: de ‘Del revés 2′ a ‘Los indeseables’

Hagan espacio para nuevas emociones!. Mira el nuevo tráiler de #IntensaMente2 de Disney y Pixar, estreno 13 de junio, solo en cines. (Crédito: Disney Studios LA)

El mes de junio llega a su ecuador de una forma un tanto especial. Esta semana está marcada en gran medida por el estreno de Del revés 2, la esperada secuela de uno de los grandes éxitos de Pixar en los últimos años. Tanto, que su estreno ha condicionado el resto de lanzamientos de esta semana, adelantándose todos a este miércoles 19 en vez de al tradicional viernes de estrenos. Pero no todo va a ser Disney Pixar, porque hay otros tantos nuevos filmes esta semana con los que descubrir grandes historias y hacer más llevadero el calor veraniego.

Un thriller con tintes políticos muy adecuado a los tiempos actuales, un drama con dos actores de altura o una gran película española de época son algunos de los acompañantes de las emociones de Riley para esta semana. Porque aunque todos los focos estén puestos en Del revés 2, hay opciones de sobra en la cartelera para sentir tantas emociones como las de la propia película de Pixar, del terror a la alegría y la tristeza.

Del revés 2

El estreno más esperado de la semana sin lugar a dudas, y no solo por lo más pequeños sino también por muchos adultos. Casi diez años después de conocer a la joven Riley y las emociones que pueblan su mente -Alegría, Tristeza, Ira, Asco y Miedo-, en esta nueva entrega llegan otros sentimientos propios del paso a la pubertad como Vergüenza, Envidia o Ansiedad. Todo ello en un filme que ya se ha estrenado en Estados Unidos en un primer fin de semana donde ha hecho una gran recaudación y por ende ahora se presenta como una de las grandes esperanzas para llevar a la gente a los cines, antes de que termine desembarcando en Disney+ como han hecho otras.

'Del revés (Inside Out)' (2015)

Descansa en paz

Los actores Anders Danielsen Lie y Renate Reinsve dieron mucho que hablar hace un par de años, cuando ambos protagonizaron La peor persona del mundo, una de las películas independientes más aclamadas de los últimos años. Ahora ambos actores noruegos vuelven a coincidir, aunque no precisamente en una comedia romántica con tintes dramáticos, sino en un filme de terror puro y duro. La película se ambienta en Oslo de nuevo, donde esta vez los muertos parecen despertar, aunque los familiares de estos no tienen del todo claro a qué se debe. ¿Son zombis, son sus familiares vueltos a la vida? Lo más probable es que prefieran no saber la respuesta.

Imagen de 'Descansa en paz'

Alumbramiento

La actuación de María Vázquez en Matria fue celebrada como una de las mejores de todo el 2023. Ahora la actriz gallega regresa con este drama ambientado en la España de los años 80. En ella la actriz da vida a una madre que lleva a su hija a Madrid después de que esta se quede embarazada. De esta forma, Lucía (Sofía Milán) acaba siendo ingresada en un reformatorio para jóvenes embarazadas donde aprenderá que lo que lleva dentro no es una carga ni mucho menos.

Imagen de 'Alumbramiento'

Memory

Jessica Chastain y Peter Sarsgaard se encuentran en este drama sobre una trabajadora social que se encuentra con un hombre que la sigue a casa tras una reunión de promoción del instituto. Entre ellos comienza a surgir una conexión, que se verá estrechada al enterarse de que él sufre una enfermedad que le hace perder la memoria y que lo ha distanciado de los suyos. Dirigida por Michel Franco (Nuevo orden) en su nueva incursión fuera de México, la película ha sido alabada por las interpretaciones de su dúo protagonista.

Imagen de 'Memory'

Los indeseables

No podría haber mejor momento para ver una película como esta que el actual. Lo sucedido en las elecciones europeas en Francia, sumado a las recientes declaraciones de grandes personalidades de Francia como Kylian Mbappé, han provocado una situación muy concreta en Francia y que ilustra a la perfección Los indeseables. Ya lo hacía en gran medida la anterior película de su director, Los miserables, que plasmaba el clima de fricción entre la policía y los suburbios parisinos anticipándose incluso a casos como el de Nahel Merzouk. En este filme el cineasta Ladj Ly pone el foco más arriba, en los políticos que controlan estos barrios y municipios en los alrededores de la capital francesa donde miles de personas viven hacinadas y a merced de los impulsos de unos pocos.

Imagen de 'Los indeseables'