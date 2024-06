Camilo y Evaluna desvelan en ‘El Hormiguero’ que concibieron a sus dos hijos en España: “Son andaluces”

Camilo y Evaluna visitan el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Camilo y Evaluna han visitado el plató de El Hormiguero este martes, 4 de junio. Es la primera vez que la pareja se presenta en conjunto en un espacio de televisión y, para ello, han elegido el programa de las hormigas. El músico colombiano ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos y, en esta ocasión, tuvo el detalle de bordar en su camiseta a Trancas y Barrancas y, además, las fechas en la que ha estado en el formato de Antena 3.

Camilo se encuentra promocionando lo que será su próxima gira, Nuestro lugar feliz tour, que le llevarán a recorrer toda España este verano. Si bien el intérprete de Tutu ha desvelado al de Requena algunos secretos de su nuevo proyecto profesional, lo cierto es que gran parte de la entrevista estuvo centrada en su vida personal y, en concreto, en su dulce espera, pues Evaluna está embarazada de su segundo hijo en común.

“Vas a volver a ser papá”, le ha felicitado el valenciano. “Sí, si ya fue difícil salir de gira con un bebé, imagínate hacerlos con dos”, ha reflexionado el invitado. Fue entonces cuando Camilo fue sorprendido con la inesperada presencia de su esposa, quien ha aparecido en plató. “Estoy embarazada de 7 meses”, ha afirmado la también cantante.

Camilo ha explicado que la hija de Ricardo Montaner piensa que Dios creó a una persona especial para ella. “Yo estoy buscando y no tengo esa claridad. Veo a Evaluna y veo que somos dos personas que encajan como piezas de Lego. No me imagino estando con una persona que no sea ella”, ha asegurado a Pablo Motos el artista.

Fue entonces cuando han traído al presente los inicios de su historia de amor. “Nosotros empezamos antes de mi música, empezamos más chiquitos”, ha dicho con gran cariño Camilo, quien por aquel entonces tenía 16 años. Ambos comenzaron a popularizarse haciendo vídeos en YouTube antes de dar su gran salto a la música. “Y ahora volvimos a sacar vídeos en YouTube porque es divertidísimo”, ha admitido.

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres tras la llegada de Índigo, que llegó al mundo el 6 de abril de 2022, y, actualmente, se encuentran en la dulce espera de Amaranto, del que aún no conocen el género. A raíz de esto, Pablo Motos ha sacado a la luz que su paternidad está relacionada con España, pues fue el país donde él y Laura Llopis concibieron sus hijos. Y, para sorpresa de todos, la pareja de artistas ha admitido que ellos también procrearon a su prole en nuestro país.

“España es una tierra muy fértil”, ha dicho la venezolana, refiriéndose a sus dos hijos. “Nuestros dos hijos no son solamente de España, sino que son andaluces. Tengo una teoría, la culpa es del tomate de Huelva”, ha señalado, entre risas, el colombiano. Para ellos, ser padres es un sueño hecho realidad, pues los médicos le habían dicho a Evaluna “que por un problema en su salud no podría ser madre”. Sin embargo, “ella no aceptó”.

Afortunadamente, la venezolana lo consiguió y el artista perpetuó este momento en el tiempo con un significativo regalo que enseñó en su visita a El Hormiguero. “Es un colgante con un poco de leche materna cristalizada”, ha confesado. Sobre el nombre de su segundo bebé, ha explicado que “es una flor, es un color, y en la mitología era una planta que había en un monte, en una montaña donde no llovía y estaba siempre florecida sin cuidados, inmortal. Pintamos nuestra casa de Índigo y Amaranto”.