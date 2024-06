Alerta sanitaria por presencia de vidrio en conservas de bonito del norte en aceite de oliva de la marca Carrefour Extra

Bonito del norte de la marca Carrefour Extra.

Nueva alerta sanitaria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento de la presencia de fragmentos de vidrio en una conserva de bonito del norte en aceite de oliva procedentes de España. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid después de que la propia empresa distribuidora, Carrefour, haya dado el aviso en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. No obstante, según la información disponible, la distribución de este producto se ha realizado en todo el territorio nacional.

“Dentro del sistema de autocontrol se ha detectado la rotura de un envase durante el envasado de este lote”, ha publicado el supermercado en su página web en referencia al producto Bonito del Norte en aceite de oliva L-1827, de la marca Carrefour Extra de 280 gramos. “Se solicita a aquellos clientes que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, se abstengan de consumirlo pudiendo acercarse a su tienda más cercana para su devolución y abono. Este aviso se refiere exclusivamente al lote y referencia indicados, el resto de productos y lotes, no se encuentran afectados”, ha agregado.

Los datos exactos del producto implicado son:

Nombre del producto: Bonito del Norte en aceite de oliva

Nombre de marca: Carrefour Extra

Aspecto del producto: Envase de vidrio

Número de lote: L-1827

Código de barras: 3560071085858

Peso de unidad: 280 g

Temperatura: Ambiente

Carrefour ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y asegura que para cualquier duda, los clientes pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente de su centro habitual o llamar al Teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 91 490 89 00.

En caso de encontrar fragmentos de vidrio en una conserva de bonito del norte, es fundamental no consumir el producto y contactar inmediatamente con el fabricante o la tienda donde se adquirió para informar del incidente. La presencia de vidrio puede representar un riesgo grave para la salud, causando lesiones en la boca, esófago, estómago e intestinos, lo que puede resultar en sangrado interno y perforaciones.

Productos retirados recientemente en España

En España, los productos retirados del mercado tras alertas sanitarias se publican a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Entre los productos retirados recientemente se encuentran:

Quesos frescos y semi curados por presencia de Listeria monocytogenes.

Chocolate negro con trazas de leche no declaradas, lo que supone un riesgo para personas con alergia a la proteína de la leche.

Mezcla de especias contaminada con Salmonella.

Hamburguesas vegetales por presencia de cuerpos extraños.

Mariscos congelados por niveles elevados de cadmio.

Estos productos fueron retirados para proteger la salud de los consumidores, y se recomienda a quienes los hayan adquirido que no los consuman y los devuelvan al punto de compra.