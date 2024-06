Ana Duato: de ser Merche en ‘Cuéntame’ a estar acusada de presunto fraude a Hacienda

La actriz Ana Duato (Foto: Helena Margarit)

El caso Nummaria llega esta semana a una etapa crucial con varios de los acusados por corrupción presentándose ante el juez tras ocho años de instrucción. Entre los imputados se encuentran los actores de la serie Cuéntame cómo pasó, Imanol Arias y Ana Duato. En total, hay implicadas 31 personas físicas y cuatro personas jurídicas en diversas acciones de evasión de impuestos.

En el pasado, la Agencia Tributaria remitió un escrito a Duato para “reclamarle el pago de la sanción por una liquidación referida a los años 2010, 2011 y 2012. Aunque, fue la propia Hacienda quien, a través del Tribunal Económico Administrativo Regional, anuló la reclamación en 2019.

Irregularidades en los informes

Ana Duato e Imanol Arias a su llegada a la Audiencia Nacional (Europa Press)

La actriz ha presentado como elemento clave en su defensa diversas irregularidades encontradas en los informes periciales relativos a su caso con Hacienda. Durante estos años, se han registrado varios desajustes, como el uso de datos obtenidos de Wikipedia por parte de un perito para contabilizar las apariciones de la intérprete en Cuéntame cómo pasó.

La propia Duato, lo contaba en una entrevista concedida a Infobae. “Dijo que él había consultado en Wikipedia mi sueldo y los capítulos que había hecho. Pero, la realidad es que cogió el sueldo de las primeras temporadas y lo extrapoló al resto sin tener en cuenta que había ido bajando con los años por culpa de la crisis”, explicaba la artista. Por otro lado, añadía que el perito había puesto el doble de episodios de los que ella hizo. “¡¡¡¡85 capítulos!!!! Nunca rodé 85 capítulos en ese periodo de tiempo y esto lo puede comprobar cualquiera porque la serie está toda colgada en la web de RTVE”. Asimismo, relataba que hay algunos que no conllevaban sueldo porque eran “reediciones, reposiciones o especiales”.

“Nunca oculté ni un euro”

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional solicita 32 años de prisión para Ana Duato y 27 años para su compañero, Imanol Arias, por siete y seis delitos fiscales, respectivamente. Según el auto, la actriz habría defraudado presuntamente 1,9 millones de euros en las cuotas de su IRPF, que corresponderían a los siete ños comprendidos entre 2010 y 2017. No obstante, ella defiende su inocencia. “Siempre he abonado lo que Hacienda consideró que no había sido correctamente declarado, le aseguraba a nuestro compañero. “Nunca oculté ni un euro y, de hecho, eso no lo discute Hacienda, que se centró únicamente en que yo no debía tributar de una forma, sino de otra”, añadía.

Protagonista de Cuéntame durante más de una década

Ana Duato Boix, conocida por dar vida a Merche en Cuéntame como pasó, se ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas en el panorama español, con una trayectoria que abarca más de una década en esta producción. Además, es una de las actrices más galardonadas. Gracias a su interpretación en esta serie ha obtenido siete premios de TP de Oro y fue candidata al Premio de la Unión de Actores a la mejor actriz de televisión, además de dos Premios Iris de la Academia de Televisión Española.

Nació en Valencia el 18 de junio de 1968 y desde muy joven se dedicó al mundo de la interpretación. Fue en la década de los 90 cuando alcanzó la popularidad por sus películas y sus participaciones en la pequeña pantalla. No tardó en convertirse en una de las caras imprescindibles de la ficción televisiva.

Los primeros pasos de Ana Duato en la interpretación

En 1987 debutó en el séptimo arte con la película Madrid. Por aquel entonces, era más conocida por ser la primera del bailarín Nacho Duato que por su propio trabajo. Sin embargo, este fue un pequeño trampolín en su salto a la fama. Dos años más tarde, coincidió en un capítulo de Brigada central con el que sería después su eterna pareja en la ficción, Imanol Arias. Después llegarían Celia y Villarriba y Villabajo, que le valió una nominación a los Fotogramas de Plata en 1995, tal y como apunta la revista Lecturas.

Desde 1995 hasta 1997 participó en la popular serie de Emilio Aragón, Médico de Familia, donde la actriz brillaba con luz propia. Con esta interpretación sí logró el Fotograma a la mejor actriz televisiva. Asimismo, trabajó a las órdenes de Pilar Miró en El perro del hortelano y de Mario Camus en Adosados y El color de las nubes.

La eterna Merche de Cuéntame

Cuéntame cómo pasó (RTVE)

Tras su paso por la producción de Emilio Aragón, interpretó varios papeles, en Querido Maestro, Mediterráneo y Severo Ochoa, la conquista de un Nobel. Finalmente, en 2001 llegó el papel con el que se relaciona a Duato, Mercedes Fernández, más conocida como Merche en Cuéntame cómo pasó. En este proyecto, producido por Miguel Ángel Bernadeu (su marido), coincidía de nuevo con Imanol Arias. La serie, que relataba la historia de una familia española durante los últimos años del franquismo y el inicio de la transición, no tardó en tener éxito. Los Alcántara y sus icónicas frases como “Me cago en la leche, Merche”, enseguida se metieron en las pantallas de los españoles y con 23 temporadas, ha sido una de las producciones más seguidas de la televisión del país.