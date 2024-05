Yolanda Díaz aclara tras la polémica que ella quería decir que Israel debe compartir con Palestina “desde el río hasta el mar”

Yolanda Díaz. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Tras la repercusión que han tenido las palabras de Yolanda Díaz, que el miércoles terminó su vídeo con el lema que Israel considera un eslogan de Hamás y una llamada a la desaparición del estado de Israel, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha querido aclarar este viernes que con la expresión de que “Palestina será libre desde el río hasta el mar” se refería a que los dos estados, Israel y Palestina, deben “compartir un futuro de paz y prosperidad”. El eslogan se refiere al territorio comprendido entre las fronteras naturales del río Jordán y del mar Mediterráneo, ahora disputado entre Israel y Palestina.

Esta misma mañana, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha informado del fin de la conexión entre la Embajada de España en Tel Aviv y los palestinos, así como la prohibición al Consulado español en Jerusalén de “prestarles servicios”. Katz ha detallado que el motivo de esta decisión es el reconocimiento del Estado de Palestina, anunciado por Pedro Sánchez el miércoles y con efecto el 28 de mayo, así como el posterior “llamamiento antisemita” de Yolanda Díaz, quien empleó la expresión “desde el río hasta el mar” en un vídeo difundido en sus cuentas en redes sociales.

”No soy antisemita”, ha aclarado Díaz, que ha insistido en que siempre ha defendido “el reconocimiento de dos estados, que compartan desde el río hasta el mar la economía, los derechos, la paz y un futuro próspero”.

A preguntas de los periodistas antes de participar en el II Encuentro de Mujeres Dirigentes que ha recogido EFE, la vicepresidenta ha contestado a la embajadora israelí, Radica Radian-Gordon, que la acusó de emplear “un lema de Hamás” y ha incidido en que Sumar siempre ha tenido la misma posición en defensa de los dos estados.

Así se ha expresado en un vídeo colgado en redes sociales

”Yo no comparto la política del odio, no soy antisemita, creo que es una evidencia...no van a encontrar en mí ninguna razón de desafecto, no odio a nadie, soy bastante afectuosa y mucho menos a los palestinos o a los israelitas”, ha recalcado.

Díaz ha valorado el reconocimiento “histórico” del Estado de Palestina que hará el Gobierno el próximo martes 28 de mayo porque significa “dar un poquito de esperanza a las gentes que están siendo asesinadas por una violencia y un quebranto de la legalidad internacional gravísima”.

El apoyo de Irene Montero: “Palestina vencerá”

Pese a la polémica generada, Irene Montero, candidata por Podemos a las elecciones para el Parlamento Europeo, ha apoyado a Díaz al tuitear esta misma mañana la misma expresión: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”. También lo ha proclamado la secretaria general de los morados, Ione Belarra,.

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, y la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, han reiterado en redes sociales la consigna “desde el río hasta el mar” y han proclamado que “Palestina vencerá”.

*Con información de EFE