Una española explica cómo consiguió su novio que le pagasen su casa en Noruega al ir a trabajar allí

Carla, una joven española que vive en Noruega y se presenta en TikTok como @carlanebulosa, ha compartido en un video los desafíos y logros que ha experimentado junto a su novio desde que decidieron mudarse a un nuevo país. “Conseguí que a mi novio le pagara en la casa en Noruega. Storytime”, comienza Carla, en un tono que refleja tanto su entusiasmo.

Su novio, un cocinero de profesión, llegó a Noruega en abril de 2023. Carla explica que su primer trabajo lo consiguió a través de una agencia especializada en la colocación de profesionales de la hostelería en áreas de difícil acceso. “El primer trabajo lo consiguió por medio de una agencia y esa agencia se hacía cargo de todo: casa, vuelos, etcétera, porque su especialidad es ubicar a profesionales de la restauración, ya sea camareros o cocineros, en zonas de difícil acceso”, dijo Carla en el video

La pareja no llegó directamente a Drammen. En cambio, fueron enviados a un pequeño pueblo montañoso. “Nos mandaron a un pueblo en las montañas. Allí estuvo de abril a septiembre”, apunta Carla. Sin embargo, en octubre surgió una nueva oportunidad cuando la agencia les informó sobre una vacante en un restaurante en Drammen. “Cuando googleé dónde estaba Drammen dije ‘Maravilloso, vamos a estar tan solo a 30 minutos de Oslo. Por fin vamos a estar cerca de la civilización’”, añade Carla, que prefería estar cerca de la capital noruega y del aeropuerto.

Fue entonces cuando comenzó el proceso de mudanza. A pesar de que su nuevo trabajo en Drammen seguía siendo gestionado por la misma agencia, esto implicaba vivir en un piso compartido. “El trabajo seguía estando pagado por la agencia, la misma agencia que se encargaba de la casa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que donde te ponía la agencia era un piso compartido”, explicó Carla.

La fortuna jugó a su favor en Drammen, ya que inicialmente no había otros residentes en la casa compartida. Carla y su novio pudieron disfrutar del espacio como si fuese suyo. “Nosotros tuvimos la suerte que cuando llegamos a Drammen no había nadie en la casa, que era una casa espectacular. Llamamos la casa de Gran Hermano porque era como centro de la ciudad, preciosa, muy grande. Como no venía nadie, estuvimos ahí tranquilamente”, ha recordado Carla.

Negociaciones para conseguir el piso

El desenlace de esta historia llegó cuando el restaurante, contento con el desempeño del novio de Carla, les ofreció un contrato estable que, tras las negociaciones, incluyó una vivienda privada.

“El restaurante estaba muy contento con mi novio y le quería contratar. Y aquí es cuando empiezan las negociaciones y mi novio, pues hablando con ellos, llegó al acuerdo de que nos pagarían un piso para nosotros solos, que sería uno de los requisitos porque yo no quería compartir”, detalló Carla. Esta condición fue aceptada, y así es como la pareja logró conseguir un “mini pisito” solo para ellos.