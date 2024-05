La historia de la gimnasta profesional huida de Ucrania que brilla en la nueva película de J.A. Bayona: llegó a España solo con una mochila y 300 euros

Tráiler de 'Caída libre'

En los últimos tiempos, J.A. Bayona se encuentra cada vez más involucrado en su faceta como productor. Hace unas semanas, se anunciaba que estará detrás del nuevo proyecto de Agustín Díaz Yanes, ‘Un fantasma en la batalla’, un thriller sobre ETA y la lucha antiterrorista para Netflix, junto a las que han sido siempre sus productoras de confianza a lo largo de su carrera, Belén Atienza y Sandra Hermida.

Además, precisamente esta semana se estrena Caída libre, la segunda película de la catalana Laura Jou (tras La vida sin Sara Amat), que el multipremiado director de El orfanato, Lo imposible y La sociedad de la nieve se ha encargado de apadrinar, y en la que también participa su colaborador habitual Bernat Villaplana, que firma el guion.

La película se centra en el mundo de la gimnasia rítmica y cuenta con otra presencia icónica dentro de universo Bayona, la de Belén Rueda, protagonista de su ópera prima, El orfanato, que en este caso encarna a una entrenadora nacional de dicha disciplina con fama de autoritaria y exigente, que se encarga de controlar al máximo a sus alumnas.

Irene Escolar y Belén Rueda en 'Caída libre', de Laura Jou

Se acerca el Campeonato del mundo y depositará todas sus esperanzas para ganar la medalla de oro en Angelika, una recién llegada con unas cualidades extraordinarias. Este personaje está interpretado por Maria Netavrovana y el propio Juan Antonio Bayona se ha encargado de contar su historia en las redes sociales.

Una historia de superación tras salir del infierno de la guerra

La joven era una gimnasta profesional en Ucrania, pero, apenas unos días después de que Rusia atacara su país, se vio forzada a huir de él para buscar cobijo en los refugios antiaéreos primero, y después en los trenes de evacuación. “La mayoría de sus compañeras gimnastas, entre ellas muchas niñas, no tuvieron la suerte de poder huir. Maria llegó sola a Barcelona, con una mochila como única posesión y apenas trescientos euros en el bolsillo”, ha contado el director.

Maria Netavrovana en 'Caída libre'

Fue aceptada en un club de gimnasia rítmica y se presentó a los castings de la película, ya que estaba buscando a jóvenes profesionales que pudieran actuar. Ella no era actriz, no hablaba castellano, pero fue pasando todas las pruebas. “A la última audición se presentó nada más conocer el asesinato de uno de sus mejores amigos en la guerra de Ucrania”, continúa. “Rota por dentro, Maria consiguió el papel de Angelika, la joven gimnasta que se enfrentará a su entrenadora, la feroz Belén Rueda. Ella cuenta que la película le salvó la vida en un momento donde le quedaban pocas ganas de vivir. Y a nosotros nos ha regalado una presencia para el cine de las que dejan huella, pues no solo es una bailarina excepcional, sino que también se ha revelado como una actriz extraordinaria”.

Junto a Belén Rueda y la debutante Maria Netavrovana también encontramos en el reparto de Caída libre a Irene Escolar (que acaba también de estrenar la serie de Disney Plus+ Las largas sombras), Manuela Vellés y Brays Efe.