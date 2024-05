Estas son las canciones que aparecerán en la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’: Pitbull, Taylor Swift o BTS

Penelope Featherington (Nicola Coughlan), en una escena de 'Los Bridgerton' (Netflix)

Grandes vestidos, té, pastas y una sociedad victoriana enarbolada por el romance y el cotilleo de época. Los Bridgerton, la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes, no tardó demasiado en convertirse en predilecta de una audiencia que buscaba historias idílicas en un escenario patrocinado por las mejores novelas de Jane Austen. Una de las ficciones más exitosas de la historia de la plataforma regresa este jueves 16 de mayo con los primeros episodios de su tercera temporada. Para quien no lo sepa todavía, esta nueva entrega estará dividida en dos partes de cuatro capítulos cada una: la primera, en cuatro días, la segunda, el 13 de junio de este mismo año.

La trama, basada en los libros de Julia Quinn, se centrará en esta ocasión en Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), una predilección que no implica que el foco no se vaya a posar sobre algún que otro personaje que promete salpimentar la historia. Otro de los elementos que más interés genera en la audiencia del formato audiovisual es su banda sonora. No en vano, el ‘tratamiento Bridgerton’ que reciben las canciones actuales es uno de los grandes alicientes de sus capítulos. Con lo anterior nos referimos a cómo la ficción convierte un hit en una versión instrumental que encaja a la perfección con la vibra de época de la serie, anclada en el período de la Regencia.

En esta nueva entrega, las canciones oscilan entre artistas de la talla de Taylor Swift, pasando por héroes de los hits dosmileros como Pitbull o Sia, además de contar con la presencia de una de las boybands más notorias de la última década, BTS. Estos son todos los temas que aparecerán en los nuevos episodios de Los Bridgerton:

Snow On The Beach - Taylor Swift & Lana Del Rey

Happier Than Ever - Billie Eilish

Dynamite - BTS

Jealous - Nick Jonas

Cheap Thrills - Sia

abcdefu - GAYLE

Give Me Everything - Pitbull

¿Dónde se sitúa la nueva temporada de ‘Los Bridgerton’?

En la tercera entrega, y tras escuchar los despectivos comentarios que Colin le dedicó en la temporada pasada, Penelope renuncia finalmente a su amor secreto por él. Sin embargo, ésta ha decidido que es hora de buscar marido, a ser posible, uno que le brinde la independencia suficiente como para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y sus hermanas. Pese a su interés en contraer matrimonio, los intentos de Penelope fracasan estrepitosamente.

Por otro lado, Colin ha regresado de su idilio estival con un aire de arrogancia y una nueva imagen. Eso sí, el miembro de los Bridgerton se lleva una decepción cuando ve que Penelope, la única persona que le aceptaba tal y como era, reniega de él. Dispuesto a recuperar su amistad, Colin se ofrece a ser su mentor para enseñarle a confiar en sí misma y ayudarla a encontrar marido. Pero cuando sus lecciones empiezan a dar demasiados frutos, Colin se plantea si lo que siente por ella es amistad o algo más. Las cosas se complican para Penelope por su distanciamiento con Eloise (Claudia Jessie), que ha encontrado una nueva amistad en el lugar menos esperado. Además, la creciente popularidad de ésta en la alta sociedad hará aún más difícil que pueda mantener en secreto su identidad como Lady Whistledown.

