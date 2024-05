Archewell, la fundación del príncipe Harry y Meghan Markle, declarada como morosa en California

Harry y Meghan en una imagen de archivo. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Las malas noticias no cesan para el príncipe Harry. Al ‘desplante’ que su padre le ha hecho durante su última visita a Londres, en la que no llegaron a reunirse, se suma la información que se ha desvelado sobre la fundación que tiene junto a su mujer, Archwell, y que pone en entredicho su trabajo solidario.

Este proyecto, creado por el príncipe británico y Meghan Markle, se enfrenta a momentos complicados según los últimos informes. A finales de 2023, se desveló que la organización había experimentado una significativa bajada en sus donaciones, pasando de 12 millones a solamente 2 millones de dólares. Una situación financiera adversa que se agrava ahora con nuevos problemas legales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha notificado que la fundación está en situación de deuda y es morosa. Esto conlleva que se han paralizado todas sus actividades hasta que la situación se resuelva y paguen el monto pendiente. De momento, los duques de Sussex no se han pronunciado, pero fuentes oficiosas de su entorno han asegurado que se trata de un problema administrativo y es que los pagos no habrían llegado a tiempo.

Harry y Meghan en un acto de la fundación Archwell. (REUTERS/Mike Segar)

Al parecer, se habría enviado el cheque por correo postal, algo normal en California a la hora de pagar recibos y tasas, pero este se habría perdido. La solución que dicen haber tomado desde Archwell es mandar otro talonario por el mismo método, confiando en que llegará antes de siete días hábiles.

El aviso se emitió el pasado 3 de mayo, aunque la información se ha conocido ahora, y en ella Bonta advirtió a Archwell que no había presentado los informes anuales correspondientes a sus tarifas y renovación. En el comunicado que se ha emitido desde la fiscalía se explica que “una organización que figure como morosa y no está al corriente de sus obligaciones no puede llevar a cabo acciones para las que se requiere registro, incluida la solicitud o el desembolso de fondos benéficos”.

Y añade que: “La organización también puede estar sujeta a sanciones y su registro puede ser suspendido o revocado por el Registro. Una vez que presente el registro o registros morosos, se le notificará el importe de las tasas de demora que adeuda”. Se entiende, por lo tanto, que el hijo pequeño de Carlos III y su mujer están a tiempo de solucionar este asunto, pero de no ser así la fundación podría estar en graves problemas e incluso ser suspendida.

Descenso en las donaciones

Si bien de manera oficial no se ha hablado de problemas económicos, si se echa un vistazo a sus cuentas es obvio que la situación no es la mejor posible. Durante el primer año de existencia de Archewell, en 2021, se recaudaron más de 13 millones de dólares, 8 de los cuales provenientes de una única persona anónima. Un año después estos ingresos cayeron estrepitosamente y las arcas solo recibieron 2 millones de dólares a través de dos donaciones.

Esto no es lo único que cambió en ese periodo, también el sueldo de su mayor directivo. La fundación cuenta con cinco empleados, siendo su director ejecutivo James Holt, exjefe de prensa de los duques, cuyo sueldo creció de forma muy considerable en unos meses. Si en 2021 ingresó 60.000 dólares por su trabajo, solo un año después cobró 227.000 dólares, más un bonus de otros 20.000.