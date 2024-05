Los detalles del viaje de Meghan Markle y el príncipe Enrique a Nigeria: asientos de primera clase y un lujoso hotel

El príncipe Harry y Meghan Markle (REUTERS/Akintunde Akinleye)

El príncipe Harry y Meghan Markle viajaron a Nigeria, donde estarán durante tres días con la idea de conocer con todo detalle la cultura del país de África Occidental. Se trata de una visita que, aunque no es oficial, tiene tras de sí un fuerte componente institucional, pues el motivo detrás de esta escapada se encuentra en los Juegos Invictus, fundados por el hermano del príncipe Guillermo para apoyar a los veteranos de guerra que padecen algún tipo de lesión y a sus familias.

Después de la breve parada que la actriz realizó en Londres, donde se reencontró con su marido, los duques de Sussex pusieron rumbo a Nigeria la madrugada de este viernes, 10 de mayo. Los dos se embarcaron en un vuelo nocturno de la compañía British Airways con destino a Abuya, la capital de la región africana, cuyo coste podría situarse en los 5.000 euros, según informa el Daily Mail.

La pareja ocupó los asientos de primera clase del avión Boeing 777 y se encontraban separados del resto de los pasajeros por una cortina. Después de que el vuelo tuviera un retraso debido a la indisposición que presentó el piloto titular del vuelo, los royals británicos pisaron suelo africano. Aunque no se conoce con seguridad, se especula que, durante su estancia en la capital, Harry y Meghan se hospedarán en el lujoso hotel Transcorp Hilton, una cadena de hoteles donde la suite privada más barata cuesta 300 euros la noche y la más cara 581 euros.

El príncipe Harry y Meghan Markle en Nigeria (REUTERS/ Abraham Achirga)

A su llegada, fueron agasajados con collares tradicionales y con una emotiva ceremonia de bienvenida. Después de reponerse del viaje, el hijo menor de Carlos III y su esposa visitaron la Academia Wuse Lightway, un centro educativo que cuenta con el apoyo de Fundación Archewell, institución que ellos mismo crearon. Allí, presenciaron un espectáculo de danzas típicas de la etnia igbo.

Intenso fin de semana

Poco después, visitaron un aula de párvulos donde bailaron con los niños al son de la maraca que tocaba una profesora. Por su parte, Harry aprovechó la ocasión para ofrecer una charla sobre salud mental a un grupo de alumnos.

“Demasiadas personas no quieren hablar de ello porque es invisible, algo que está en tu mente y que no puedes ver. No es como una pierna rota, no es como una muñeca rota, es algo de lo que todavía estamos relativamente inseguros, pero cada persona en esta sala, de la más joven a la más mayor, cada persona tiene salud mental”, afirmó el príncipe. “Si os quedáis con algo de hoy, simplemente tened claro que la salud mental afecta a todo el mundo (...). Cuanto más hablas sobre ello, más puedes deshacerte del estigma”, zanjó Harry su discurso.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, en una reunión con los alumnos de la Lightway Academy de Abuja (REUTERS/ Abraham Achirga)

Por la tarde del mismo viernes, fueron recibidos en la sede del Cuartel General de Defensa nigeriano, pues los duques fueron invitados al país por el jefe del Estado Mayor de Defensa después de que la región africana participase por primera vez en los Juegos Invictus, en 2023. Después, se han dirigido a Kaduna, donde han sido recibidos por el gobernador Uba Sani, con quien han visitado el Hospital de Referencia del Ejército de Nigeria, donde se han reunido con militares heridos.

Este sábado, 11 de mayo, los duques tienen previsto encontrarse con el equipo del Estado Mayor de la Defensa y el equipo del duque para jugar un partido de voleibol y dialogar con los soldados heridos. Por la tarde, se llevará a cabo una recepción con las familias de los soldados y asisitirán a la charla de la organización benéfica Nigeria: Unconquered, que colabora con los Juegos Invictus.

Su viaje finalizará el domingo, 12 de mayo, con su visita a la ciudad Lagos, donde también se llevará a cabo una recepción cultural y una visita a la escuela Gigantes de África, para la que financiaron la construcción de una cancha de baloncesto.