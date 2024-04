Una excompañera de trabajo de Clara Chía explica cómo fueron los primeros encuentros con Piqué: “Ella se quedaba en el reservado”

Una de las primeras fotos compartidas por Piqué junto a Clara Chía (@3gerardpique/Instagram)

La prensa del corazón se paralizó en junio de 2022 ante el anuncio de la separación de Shakira y Piqué tras doce años de relación. Aunque la reacción fue aún mayor cuando se descubrió que los motivos fueron una supuesta infidelidad por parte del futbolista a la cantante colombiana.

Clara Chía saltaba al foco mediático por su joven edad y por ser el motivo de la ruptura de la pareja, pero desde entonces no se ha separado de Piqué como muestra del gran amor que hay entre los dos. A pesar de las públicas discusiones de los padres de Milán y Sasha, y la polémica canción de la cantante contra él y su pareja: “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”, Chía sigue mostrando su adoración incondicional al futbolista.

Ahora, gracias a las redes sociales conocemos cómo se fraguó la relación entre ellos. En esta ocasión, @stella.jou, una chica joven que crea contenido de moda y lifestyle en la red social TikTok ha salido de su zona de confort y ha hablado sobre una de las etapas de su vida en la que trabajó en un pub de Barcelona.

Pero este lugar no es cualquier club, sino que es conocido por ser el pub en el que Clara Chía y Piqué comenzaron su idilio amoroso. De esta manera, Stella vio con sus propios ojos cómo una de sus compañeras tras la barra se convertía en la pareja de uno de los futbolistas ganadores de la Copa del Mundo.

Comenta la joven que empezó a trabajar en este sitio ya que vivía sola en Barcelona y necesitaba ganar más dinero; por lo que mandó el currículum al club de la calle Tuset para trabajar allí. Lo que ella no sabía es que el tipo de personas que acudían allí: “No tenía ni idea que cada noche en ese bar era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes, gente súper famosa”.

Su vínculo con Clara Chía comenzó de forma cordial desde un principio ya que ella es una persona muy reservada, aunque pronto se dio cuenta “de que ella tenía como mucha relación con los que eran, por así decir, los socios, managers y tal”. Ella por su parte se iba a casa cuando terminaba su jornada a las 3 de la mañana; sin embargo, se dio cuenta de que “algunas camareras, entre ellas Clara, se quedaban en el reservado, donde mayoritariamente había gente conocida”.

Explica la chica que era bastante normal ver allí a futbolistas y personas conocidas. Pero con el tiempo comenzó una relación más estrecha con Chía “porque siempre éramos compis de barra, trabajábamos los mismos días, trabajamos todos los días, entonces éramos las que tenía el mismo horario”. La ahora novia de Piqué tenía pareja en ese momento y esto hizo a Stella no sospechar nada de lo que pasaba allí.

Su extraña anécdota con el futbolista

Además, el chico solía ir a visitarla al bar de vez en cuando y las camareras tenían bastante relación con él. Aunque ella podía ver que más que clientes, se llevaba muy bien con ciertos famosos que acudían al lugar: “Ella tenía muy buena relación con alguno de los futbolistas, entre ellos Piqué”. Pero uno de los días, ocurrió algo que le llamó mucho la atención. Uno de los clientes apareció con un pasamontañas: “¿Entonces el pavo se levantó el pasamontañas y adivináis quién era? Sí, amigas, el que os pensáis, Piqué”.

Pese a esto, no le pareció nada raro su comportamiento ya que para ella era simplemente amigos y nunca vio nada que la hiciera sospechar que había algo más. Aunque ahora, tras tanto tiempo reflexiona sobre lo ocurrido y comienza a unir las piezas, e incide en que “la verdad que han habido varias cosas que se han pasado por alto porque la gente no lo sabe y yo quiero decir, pues me he quedado súper shockeada, evidentemente porque trabajaba ahí, estaba metida en el dentro del follón”.