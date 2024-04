Gerard Piqué, sonriente y cómplice con Clara Chía ante el registro de sus cuentas en Andorra por la UCO

Gerard Piqué vuelve a convertirse en noticia, y en esta ocasión no tiene nada que ver con su tormentosa separación de Shakira. Tal y como hemos se ha confirmado en las últimas horas, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, investiga las cuentas bancarias del exfutbolista y sus movimientos financieros en Andorra por el presunto cobro de comisiones por la celebración de la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí. Aunque por el momento no está imputado, la investigación pasa por comprobar si el catalán abonó comisiones a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, o a otros directivos, por llevar este torneo al país de Oriente Medio. Un complicado trance que no parece preocupar en absoluto a Piqué, que este jueves se ha dejado ver de lo más tranquilo y sonriente, dejando entrever que no le ha afectado en absoluto que la UCO vaya a investigar sus cuentas y las del Andorra para descubrir si cometió alguna ilegalidad. Inseparable de Clara Chía, el exfutbolista ha abandonado su domicilio en el centro de Barcelona conduciendo su propio coche mientras compartía charla y confidencias con su novia. Una actitud con la que ha querido lanzar un mensaje claro, y es que no tiene ningún miedo. Sin embargo, ha preferido hacer oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha hecho ninguna declaración sobre la investigación de la UCO, guardando silencio cuando le hemos preguntado si está preocupado de que pueada afectarle el tema de Rubiales.