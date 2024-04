Guillermo y Máxima de Holanda celebran el Día del Rey junto a sus tres hijas: su tradicional posado familiar y el guiño a una ciudad

Los reyes Máxima y Guillermo de Holanda junto a sus tres hijas, las princesas Amelia, Alexia y Ariane en el Día del Rey (Instagram: casa real de Países Bajos)

Abril es uno de los meses más esperados por los ciudadanos de Holanda, pues tradicionalmente el país vive una de las más grandes festividades del año. El Día del Rey, conocido como Konigsdad en holandés, es una fecha nacional de la región y siempre coincide con el cumpleaños del rey Guillermo de los Países Bajos. Cada año, el territorio muestra el orgullo por la familia real, tiñendo sus calles de color naranja, mientras que sus habitantes se suman a la causa, luciendo la misma tonalidad en sus vestimentas.

Teniendo en cuenta la vinculación de este día con la casa real holandesa, esta cita es una de las más importantes y especiales de su agenda. Este sábado, 27 de abril, el monarca holandés, que ha alcanzado la edad de 57 años, su esposa, Máxima, y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, han acudido al barrio de Emmen para festejar por todo lo alto el cumpleaños del soberano.

Como de costumbre, la diversión comienza la noche anterior, con la Noche del Rey. Sin embargo, no es hasta el día siguiente cuando todo el mundo sale a celebrar. Los Orange-Nassau, que cada año visitan un lugar distinto, han iniciado la intensa jornada de este sábado a las once de la mañana, momento en el que han puesto rumbo hacia la ciudad de Emmen, Drenthe. Sin embargo, lo que no podía faltar en este gran día es el tradicional posado familiar ante las cámaras.

Poco después de salir de la puerta de su casa para saludar a la multitud, todos han posado sonrientes para los flashes. Aprovechando ese instante, tanto Máxima de Holanda como sus tres hijas fueron agasajadas con un ramo de flores cada una. Por su parte, el rey ha vivido un momento muy especial cuando el cantante Bouke de Emmen le ha cantado Feliz cumpleaños. La familia real se ha mostrado muy atentos con los ciudadanos que abarrotaban las calles a su paso, pero entre ellos también ha habido una gran complicidad y cariño, especialmente entre el monarca y su hija Amalia. De acuerdo con su programación, realizarán un recorrido de nueve plazas y diferentes rincones de la ciudad, que desde hace dos décadas no acogía esta gran festividad.

Imponentes estilismos

Al margen de las numerosas anécdotas y momentos que quedarán en el recuerdo colectivo de la población y, como no, también en la memoria de los miembros de la realeza holandesa, uno de los aspectos que no ha podido pasar por alto han sido los cuidadosos estilismos elegidos para esta importante velada. Para la ocasión, Máxima de Holanda ha optado por lucir un llamativo tocado mariposas del diseñador Berry Rutjes, con el que ha querido hacer un guiño a Emmen, popularmente conocida como la Ciudad Mariposa.

Si bien este día el color naranja es el gran protagonista, el color verde ha sido la gran apuesta de la esposa de Guillermo. Su elegante look se ha compuesto de un vestido midi con falda abullonada en tonalidad verde oliva de Natan. La pieza, que ha sido confeccionada en guipur de seda con detalles de vegetales, la ha combinado con una chaqueta blanca de punto. Como accesorio, ha llevado un bolso a tono con el vestido, perteneciente a la firma argentina Santesteban y unos guantes blancos. Como complemento, han destacado sus largos pendientes formados por dos perlas. Y, en sus pies, ha lucido unos zapatos de tacón en color nude.

Quien también apostó por el verde ha sido la princesa Amalia, que ha lucido un abrigo en la misma tonalidad y un vestido vaporoso en tonos azulados y verdosos. Una pieza que ha combinado con un semirecogido lateral. Su hermana Alexia ha optado por hacer gala de un abrigo color granate y un vestido blanco de punto, mientras que Ariane se ha decantado por un traje de chaqueta y pantalón de la misma tonalidad que el vestido de Alexia.

La familia se ha trasladado a Noorderstraat, donde han disfrutado de una galería de estatuas vivientes que muestran la historia de Emmen y de diferentes actuaciones musicales. Acto seguido, han recorrido la ‘plaza del cumpleaños’, donde han participado en un juego interactivo sobre la región. En este día tan especial, también se ha visto a los monarcas repartir tompouces, pasteles típicos de los cumpleaños y celebraciones de los Países Bajos, rellenos de abundante crema pastelera y hojaldre. Máximo y Guillermo han cortado los pasteles y lo han colocado en una bandeja para entregarlos a los ciudadanos.