La gran sorpresa de una estadounidense con la bandera en España: “En Estados Unidos nunca te van a decir nada. Al menos no lo asumen”

En Estados Unidos, es habitual ver banderas del país en las casas, una práctica que generalmente no se asocia con una postura ideológica específica. Sin embargo, en España, la percepción y uso de la bandera nacional tiene connotaciones muy distintas. Se trata de una observación hecha por Maddy, una joven estadounidense que vive en Madrid y que cuenta su vida a través de su cuenta de TikTok, donde se llama @maddyinmadrid.

Según ha explicado en un video que ha colgado en la red social, en España, el uso de la bandera puede ser indicativo de la orientación política de una persona. Maddy ha contado que “en Estados Unidos ves una bandera y no lo piensas dos veces, es lo normal. Pero en España es diferente”.

Maddy explicó que en España, portar “una pulsera de España” suele ser indicativo de afinidad con ideologías de derecha. En cambio, en Estados Unidos, símbolos como “águilas” y otros emblemas cumplen un rol similar. Resaltó la diferencia de percepción sobre el uso de la bandera y los colores nacionales, indicando que en Estados Unidos, el uso de estos símbolos no implica una suposición automática sobre las creencias políticas del individuo, algo que encontró sorprendente y distinto a la práctica en España.

Una apropiación de los partidos de derechas

La joven señala que si ve a alguien con “una pulsera de España”, lo más normal es que sea de derechas. Aunque ha querido hacer una aclaración y ha explicado que, en su país, el equivalente serían las “águilas” y otros símbolos. “La gente de izquierdas no lleva la bandera ni los colores. Me parece superllamativo porque en Estados Unidos, si usas la bandera, nunca te van a decir nada. Al menos no lo asumen”, añade.

A pesar de las discrepancias en algunos comentarios, la reflexión de Maddy también es la de varios usuarios que han comentado el video y que sugieren que la causa de esta diferencia se debe a que “los partidos de derecha se han apropiado de la bandera” con fines políticos. Aunque también hay estadounidenses que aseguran que Trump intenta hacer lo mismo: “Actualmente, siento que son los Republicanos los únicos que usan la bandera”, responde ella.

La falta de puntualidad en España

Otro choque cultural del que hablan otros extranjeros en la plataforma es la falta de puntualidad. La cuenta de TikTok @sensationalspain, que comparte todo tipo de información sobre España, ya sea desde lugares a visitar hasta explicar aspectos de la cultura española, recetas o consejos para aprender el idioma, en esta ocasión, ha compartido un vídeo en su perfil en el que tres chicas extranjeras que viven en España hablar de la puntualidad de los españoles.

La primera entrevistada cuenta que en España “la gente no es muy puntual”, a lo que añade que si alguien dice “a las ocho, significa a las ocho y media”. “Somos de los Países Bajos y Alemania, donde [la puntualidad] es muy importante y aquí eso es lo que aprendí a estar un poco más relajada”, cuenta otra joven, que también explica la técnica que aplica para llegar a la misma hora: “Les digo de quedar a en punto para saber que van a llegar a y media”. “Además, siempre tienes que llegar a las fiestas horas más tarde. Y entonces estás perfectamente a tiempo”, añade su compañera entre risas.