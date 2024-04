Los peces del Mediterráneo se están desplazando a zonas donde el calentamiento del agua avanza más despacio

El tiburón pintarroja se han desplazado hacia aguas más cálidas, pese a su preferencia por aguas más frías. (iStock)

Muchas de las consecuencias del cambio climático son perceptibles a simple vista. La floración de los árboles empieza antes de tiempo por la rapidez con al que llegan las temperaturas más cálidas, que a su vez, se vuelven extremas, dejando olas de calor sin precedentes y récord en las marcas de los termómetros. Sin embargo, hay secuelas que son más sutiles y no se ven a priori. Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha dado con uno de estos efectos: las especies marinas se están desplazando hacia zonas donde el calentamiento del agua avanza más despacio.

Los investigadores, que han publicado el estudio de ‘La velocidad del clima impulsa patrones inesperados hacia el sur de las especies en el Mediterráneo occidental’, han analizado cómo ha ido cambiando la distribución espacial de 102 especies demersales -que viven en el fondo marino- del Mediterráneo en los últimos 25 años y cómo estos cambios están relacionados con variaciones en el clima.

Te puede interesar: Un estudio revela un aumento de las intrusiones de polvo sahariano en España

El estudio, publicado en la revista Ecological Indicators, demuestra que 42 de estas 102 especies estudiadas modificaron su distribución espacial en este tiempo. “El mar Mediterráneo es uno de los ecosistemas más vulnerables del mundo debido a los diversos impactos antropogénicos, incluido el alto riesgo climático, lo que está produciendo importantes cambios en la ecología de las especies”, explica Marina Sanz-Martín, investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares y primera autora del trabajo.

Desplazamientos en direcciones inesperadas

“Cabría esperar que, como respuesta al cambio climático, las especies nativas se desplazasen hacia regiones más al norte buscando su nicho en entornos más templados, lo que se conoce cómo meridionalización”, explica Sanz-Martín, que señala que no ha sido así. Para sorpresa del equipo científico, 26 de estas 42 especies se movieron hacía zonas inesperadas.

Algunas especies se han desplazado al sur y suroeste, hacia aguas en promedio más cálidas. Un sorprendente patrón, contrario a las hipótesis previas, que el equipo científico ha relacionado con la alta velocidad a la que se está produciendo el cambio climático. Este concepto de velocidad climática hace referencia a los cambios de temperatura en el espacio y en el tiempo. Según explica Sanz-Martín “la velocidad climática en este estudio nos indica a qué ritmo y hacia dónde se están desplazando las isotermas de temperatura y hacia dónde cabe esperar que se desplacen las especies para mantener sus preferencias de temperaturas”.

Los resultados del estudio muestran que las especies están cambiando su distribución desde zonas donde el calentamiento es muy rápido a zonas donde el calentamiento es más lento, por lo que algunas de estas especies han modificado sus distribuciones hacia el suroeste.

Te puede interesar: Uno de los líderes de la Mocro Maffia, que amenazó a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial

“Los peces no tienen un mapa para saber dónde están las aguas más frías, sino que solo perciben las temperaturas de su entorno más cercano”, apunta Lucía López, investigadora del Centro Oceanográfico de Santander y coautora del estudio. “Es por ello, que les resulta más importante la velocidad del calentamiento y no solo los cambios en promedio de la temperatura. Así, las zonas con calentamientos muy rápidos se convierten en una barrera para el movimiento hacia el norte, sin embargo, hacia el sur el calentamiento no es tan rápido, lo que explicaría esos desplazamientos”, explica la científica.

Mapa del mar Mediterráneo occidental que cuantifica la velocidad del cambio climático basado en los datos mensuales de TSM de 32 años (1984-2019). Las flechas representan las trayectorias de velocidad climática, el cambio en la ubicación de los puntos a lo largo de las isotermas durante un período de 32 años. (Estudio de 'La velocidad del clima impulsa patrones inesperados hacia el sur de las especies en el Mediterráneo occidental')

Qué especies se están desplazando

Entre estas especies que recoge el estudio, se encuentra el gallo (Lepidorhombus boscii), el caramel o gerret (Spicara smaris) y el tiburón pintarroja (Scyliorhinus canicula), que se han desplazado hacia el suroeste, hacia aguas más cálidas, pese a que tienen preferencia por aguas más frías, y que también se han desplazado hacia aguas más someras y costeras, porque al desplazarse hacia el sur, la profundidad en esta zona se reduce.