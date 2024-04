‘Akureyri’: así es la nueva canción de Aitana y Sebastián Yatra que habla de un viaje juntos

Fotograma del video publicado por @aitanax y @sebastianyatra (INSTAGRAM)

Aitana y Sebastián Yatra se encuentran en boca de todos desde hace unos meses por su reciente reconciliación amorosa. Ahora, la pareja ha revelado a través de redes sociales que este viernes 26 de abril saldrán su nuevo sencillo titulado Akureyri, nombre inspirado en una ciudad islandesa y que ha servido como musa para este proyecto en común. Islandia fue testigo de varios momentos personales de los cantantes, ya que la catalana celebró su cumpleaños número 24 allí el año pasado.

Con esta canción, serían tres las colaboraciones entre Aitana y Yatra, tras los éxitos Corazón sin vida y Las dudas. A través de un video compartido en sus redes sociales, se ha generado mucha expectación por el proyecto, provocando la emoción entre sus seguidores. En el video se muestra a la pareja en el estudio de grabación, Yatra toca los acordes en la guitarra y Aitana se encuentra concentrada en ellos, por lo cual se puede anticipar que se tratará de una pieza llena de sentimiento y conexión entre ellos. “Akureyri con Sebastián Yatra, nueva canción este viernes 26.04″, es la descripción de este.

“Me va a dar un infarto”, “Esto no me lo esperaba” o “No me lo puedo creer” son algunos de los comentarios que los fans han dejado en el anuncio. Y es que Akureyri llega tras varios meses de especulaciones sobre la reconciliación entre ambos, intensificados por las recientes fotografías captadas en Madrid que mostraban a la pareja paseando de la mano, creando los rumores sobre un nuevo romance tras varios meses separados.

El cantante fue criticado durante tras unas declaraciones que realizó en el pódcast A solas con... Vicky Martín Berrocal, donde el colombiano aseguró que no se encontraba a gusto en una relación ya que las tentaciones por estar con otras mujeres son muy fuertes. De esta manera, las sospechas sobre una supuesta infidelidad hacia Aitana resurgían, pero la catalana no ha querido ni confirmarlas ni desmentirlas.

Últimos proyectos de la pareja

Por otro lado, la cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales tras el estreno de su primera película Pared con Pared, con Netflix. Debutando con la plataforma americana también se reencontró con Yatra, ya que el colombiano forma parte de la banda sonora de la película, mostrando así la flexibilidad y amistad que seguía habiendo entre ambos. Aitana, confirmó en una entrevista a Los 40, que esta colaboración llamada Cuándo Será, fue creada en un primer momento entre Yatra y Tommy Torres. Ella, intervino posteriormente tras escucharla.

Las especulaciones sobre este nuevo romance serán confirmados cuando se conozca la canción y su letra. De esta manera, sobremos si una de las parejas del momento ha vuelto a dar una nueva oportunidad al amor y conseguirán así volver a unir dos de las grandes voces de la música latina del momento.

