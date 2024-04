Frank Cuesta augura el futuro de Daniel Sancho ante el tribunal de Tailandia: “Le van a dar la pena de muerte, seguro”

Frank Cuesta, en uno de sus vídeos. (YouTube)

El juicio contra Daniel Sancho, que está teniendo lugar en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, continúa siendo uno de los temas del momento, acumulando una gran cantidad de opiniones. A lo que está sucediendo en los tribunales hay que sumarle las reacciones que ha generado el documental de HBO El caso Sancho, en el que Rodolfo Sancho, padre del joven acusado, concede en el episodio cero una entrevista en la que relata cómo se enteró de todo y comparte su opinión.

Sus palabras han escamado a más de uno, entre ellos a Frank Cuesta, que además de haber seguido el caso de cerca es un español que conoce mucho sobre la justicia tailandesa. Además de llevar años viviendo en el país, se tuvo que enfrentar a ella cuando la madre de sus hijos, Yuyee, fue apresada hace varios años por un tema de drogas.

Eso ha llevado a Cuesta a convertirse en un referente para muchos, pues ven en su experiencia una suerte de brújula con la que dilucidar lo que puede pasarle a Daniel. Y si bien falta aún tiempo para conocer el fallo del juez, su opinión ya está más que forjada y es que cree que la sentencia no será leve, ni mucho menos.

“Solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua. Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar pena la pena de muerte, seguro”, ha sentenciado en el canal de YouTube de Javi Oliveira.

El español Daniel Sancho se enfrenta al juicio en Tailandia por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El tribunal tiene que determinar si fue un crimen premeditado o un accidente.

“Todos los años el Rey conmuta esa pena de muerte, pero igual no lo hace el primer año o no lo hace en el segundo. Te comes dos años más de cárcel. El chaval está en un juicio porque descuartizó y mató a otra persona. Yo si fuera la familia de Edwin, no sé ni lo que hubiera hecho. ¡Ostras! ¡Te han cortado al hermano! ¡Te lo han cortado en trozos y te lo han tirado a la basura!”, ha añadido, muy indignado.

Sobre cómo se está llevando el caso, Frank ha contado que “al abogado que tenían en un principio yo lo conozco. Es un tío con una gran reputación a nivel penal. Ese tío igual te puede conseguir la cadena perpetua o lo que fuera, pero entre ellos se entenderían. Podrían llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Lo que hicieron con Khun Anan fue una falta de respeto. Tú no vienes a Tailandia a faltar el respeto”, ha seguido.

Los padres de Daniel

Parte de la conversación también giró en torno a los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Del actor, tras verle en la docuserie, ha afirmado que le dejó “flipado”. “Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: ‘de tal palo, tal astilla’”, ha opinado Cuesta.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, padres de Daniel Sancho. (Europa Press)

Bronchalo, por su parte, le ha generado empatía a Frank porque “está callada, va siempre en silencio. El otro día dijo lo mismo que dijo hace meses: ‘aquí hemos perdido todos’”. Además, ha querido remarcar que pese a su actitud, Silvia “se va a comer la mierda de todo. Encima la tienen desarropada por el padre y el hijo”.