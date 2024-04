Un concursante de Operación Triunfo pone patas arriba la televisión al mostrar un talento oculto: “Muy poca gente lo sabe”

Ricky Merino, en Adivina qué hago (Fotograma/Telecinco)

La noche de este sábado ha estado marcada en la guía televisiva por la vuelta de Adivina Qué Hago, el programa de caza y detección de talentos presentado por Santi Millán y emitido por Telecinco. En esta nueva edición, dos jóvenes, Vanessa y Mireia, se enfrentaron para encontrar el talento oculto de diez invitados. Justo en la mitad del programa -quinto invitado- apareció Ricky Merino, un cantante y actor muy conocido, sobre todo, por participar en Operación Triunfo en el año 2017 junto a Aitana, Amaia, Alfred y otros concursantes.

Ricky ha empezado por presentarse ante las concursantes: “Soy un poco mocatriz porque es verdad que hago un poco de todo. Soy cantante, actor, también he hecho de presentador, soy guionista y hace poco hice de Patrick Swayze en Ghost. El musical”. No obstante, también les ha advertido que esta noche ha venido al programa para mostrar un talento oculto que “muy poca gente sabe”. Ha sido tras estas palabras, las concursantes han reflexionado sobre de qué posible habilidad podía tratarse. “Cantar coplas sería demasiado obvio”, ha mencionado Vanessa, por el hecho de que Ricky ya había adelantado que él era cantante, “así que me debato entre antipodismo -hacer malabares con los pies- y calistenia”.

Te puede interesar: Así es la carrera musical de los triunfitos de OT 2017 casi seis años después

Sin embargo, antes de que esta deducción se demostrara como falsa o verdadera, el programa ha querido darle una pista. “El nombre del talento oculto de Ricky viene del griego antiguo y es la unión de dos palabras: belleza, como ya podéis ver, y de otra que no os voy a decir porque no me da la gana”, ha dicho el poeta Homero -ante el desconcierto de los allí presentes- sobre el plató del concurso.

El talento oculto de Ricky Merino

Tras la deducción final de Vanessa -calistenia-, Ricky ha aparecido de nuevo en el plató disfrazado de minero, se ha quitado la camiseta -ante los gritos del público y la concursante- y ha comenzado a subir por una cuerda. También ha realizado algunas flexiones con saltos, incluidas varias con un bloque de hormigón. La cara de los asistentes, frente a la demostración de fuerza del invitado, era de gran estupefacción.

Una vez hecho este calentamiento, Ricky se ha agarrado a una barra de calistenia y ha empezado a dar varios giros y otras proezas, incluidas, para concluir el show, algunas dominadas con ese mismo objeto cuyo peso ronda los veinte o veinticinco kilos, normalmente: “Espectacular”, ha sido la reacción de los ahí presentes.

Ricky Merino en Adivina qué hago (fotograma/Telecinco)

La historia de Ricky Merino con la calistenia

Una vez terminada su demostración, Ricky ha explicado que la calistenia “engancha”. “Empecé en 2018 y, junto a la música, es mi otra gran pasión”. Es entonces cuando Flo, que se encontraba en el concurso ayudando a Vanessa, le ha preguntado por el hecho de que si él empezaba a practicarla, en tres o cuatro años tendría su cuerpo. “En menos, en menos”, ha contestado entre risas el invitado. “Voy a empezar ahora mismo”, ha decidido el cómico, y ha intentado hacer una dominada con la ayuda de Merino.

Te puede interesar: ¿Qué es la calistenia y cuáles son sus beneficios para la salud?

Sin embargo, lo cierto es que los mayores fans de Ricky Merino ya conocían, o al menos intuían, este talento oculto. Desde su participación en Operación Triunfo, Ricky ha subido en sus redes sociales -donde acumula 223.000 seguidores- mucho contenido relacionado con el mundo del ejercicio físico y, en especial, del crossfit. De este modo, el mallorquín de 37 años ha mostrado su talento oculto para volver a una televisión a la que ha ligado gran parte de su carrera.