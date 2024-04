Santi Millán estrena ‘Adivina qué hago’ en Telecinco: “De mí se ha visto todo, tengo poco que esconder”

Santi Millán, presentador de 'Adivina qué hago' (Mediaset)

Mediaset sigue firme en su apuesta por los formatos de entretenimiento. Prueba de ello es que haya recuperado Adivina qué hago esta noche, concurso que en 2019 y 2020 presentó Santi Millán en Cuatro. La cadena privada estrena la noche de este sábado, 20 abril, a las 22:50 horas, una versión renovada del espacio que nació en España, Adivina qué hago.

Esta nueva versión del que fuera programa de Cuatro presenta varios cambios, aunque lo único que sigue intacto es su presentador, pues Mediaset ha vuelto a confiar en Santi Millán como conductor del formato producido por Fremantle. “La esencia del programa es la misma: descubrir el talento oculto de los personajes. Ha cambiado el dinamismo, el decorado y los números, que son más espectaculares”, desvela el catalán en un encuentro con los medios al que ha acudido Infobae España.

Te puede interesar: Lara Siscar (‘En primicia’): “Viví la salida de Franganillo con mucha naturalidad. No es un trauma que un compañero se marche”

Adivina qué hago promete ser una versión con “más humor y emoción” que su predecesora y para cumplir con este objetivo se ha renovado su mecánica. Además de estrenar un nuevo plató, un nuevo logo y nueva línea gráfica, las principales diferencia respecto a la versión original son nuevas bolas extra con mayores premios económicos, nuevas pistas ocultas y una mayor espectacularidad en las actuaciones de los talentos.

Santi Millán, presentador del espacio 'Adivina qué hago' (Mediaset)

“Es un concurso donde nosotros jugamos con los prejuicios, con las primeras impresiones y con la intuición”, manifiesta el actor de Machos Alfa. Serán dos equipos, formados por una persona anónima y un famoso, quienes competirán por hacerse con el premio económico. Para ello, tendrán que adivinar el talento oculto de diez invitados echando mano de la intuición. Solo una de las parejas llegará a la gran final, el dúo que tenga más dinero acumulado.

“En la final queda solo un talento y los concursantes tienen la posibilidad de doblar la cantidad acumulada. Es complicado y te juegas mucho dinero. Entonces, te puedes llevar 60.000 euros o nada, porque no tenemos ni juego de mesa para dar”, explica el expresentador de Got Talent sobre la ronda final de Adivina qué hago.

Pregunta: ¿Cómo vive la acogida que pueda tener el formato en Telecinco al cambiar de cadena?

Respuesta: “La presión por las audiencias quien más los sufre es la cadena, claramente. Nosotros al final también, pero intentamos centrarnos y ocuparnos de las cosas que podemos controlar. Entonces, nosotros intentamos hacer el mejor producto que podemos. La gente decide si lo ve o no, pero espero que el que decida verlo, tenga ganas de repetir”.

P: ¿Sabe a qué se dedican los concursantes que entran o juega también a adivinarlos?

R: “A mí me gustaría no saberlo, pero por el programa lo tengo que saber, pues presento las pistas y demás. Además, quieras o no, cuando ves que el concursante no dice lo correcto, por dentro hay una sensación de rabia. Lo paso fatal. Me gustaría jugar con ellos, pero no puede ser”.

P: ¿Qué talentos ocultos le han sorprendido más?

R: “Son siempre sorprendentes, sobre todo porque hay muchos prejuicios, ideas preconcebidas que tenemos. Por ejemplo, nunca piensas que un político vaya a tener inquietudes artísticas. Y sorprende. Es gente que tú conoces por su profesión y el hecho de que te sorprendan haciendo otras cosas es gratificante. Jugamos al engaño y para romper estereotipos, esas imágenes que tenemos fijas”.

P: En su caso, ¿qué es lo que jamás adivinaríamos que sabe hacer?

R: “De mí se ha visto todo ya. Además de verdad. Tengo poco que esconder (...). Mi pasión siempre ha sido cantar, pero no tengo voz”.

Te puede interesar: Santi Millán, sobre su video sexual: “Que algo sea viral no implica que sea bueno, yo he hecho cosas mejores”

P: ¿Qué anécdota destaca del rodaje del programa?

R: “En el primer programa, que ese emite este sábado, vinieron Dani Martínez y Florentino Fernández. Las cantidades de dinero están escondidas en unas bolas y ellos eligen una antes de saber la cantidad que hay dentro. Después, una vez que han acertado o no, se desvela y puede ser de 6.000 euros a 500 euros. Pues Dani decía ‘coge está que hay 2.000 euros’. Y había esa cantidad. ‘Coge está que hay 500 euros’ y lo mismo. Y así en varias ocasiones. Al final tuve que decirle ‘Dani para ya de hacer eso porque la gente se va a pensar que está amañado esto’. Le dije ‘Mañana vamos a comprar la lotería tú y yo a ver si tienes el mismo ojo’(risas)”.

P: Teniendo en cuenta su trayectoria profesional, ¿dónde se siente más cómodo, siendo actor o presentador?

R: “En casa (bromea). El hecho de sentirme cómodo no depende tanto de lo que yo pueda estar haciendo, sino de con quién lo esté haciendo. Yo puedo estar haciendo Got talent y sentirme lo más cómodo del mundo y estar amargado de la vida haciendo una película”.

P: Hablando de Got talent, ¿le sorprendió la marcha de Edurne?

R: “No es que me sorprendió, me supo mal. Es como cuando tu hijo te dice que se va de casa. Lo entiendes, porque tienes que hacer lo tuyo, pero qué lástima… Con lo bien que estábamos. Además, con Edurne llevábamos desde el primer programa. Es una tía excepcional y creo que será muy difícil… Yo no creo que haya que sustituirla, habrá que buscar otra persona porque ella era la mejor”.

Vídeo promocional de 'Adivina qué hago', con Santi Millán

P: ¿Quién podría ocupar su lugar?

R: “Sofía Vergara. Me encaja. Sería divertidísimo”.

P: ¿Le gustaría dar el salto a otro género, por ejemplo, realities?

R: “No, no. De momento, no. A mí me gustaba mucho el formato Supervivientes, pero para participar, claro. Pero ahora es otra cosa. Ahora creo que la supervivencia no es lo primordial. Por eso mi perfil no daría juego, no soy una persona de conflictos”.

P: Y en cuanto a su faceta de actor, ¿le gustaría participar en una serie?

R: “Me hubiera gustado participar en La Mesías. Me hubiera encantado. Me parece una maravilla de serie. Me parece un lujo que se pueda hacer algo así en nuestro país. Es un talento espectacular y, además, se trata un tema muy complicado, de forma muy hábil. Son unos artistas (Javier Ambrossi y Javier Calvo). Me encantaría que me llamen Los Javis”.