Bigote Arrocet desvela que María Teresa Campos echó de casa a José María Almoguera

Edmundo Arrocet ha regresado al foco público con una exclusiva que se ha convertido en la gran noticia de la semana. El chileno vuelve a hablar sobre la que antaño fuera su ‘familia’ y desvela en el último número de Diez Minutos que María Teresa Campos echó de casa a su nieto José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego.

A lo largo de diez páginas, el que fuera novio de la periodista desvela cómo era de verdad la relación que esta tenía con sus hijas y nietos, y es que convivió con ella durante seis años. Recuerda, por ejemplo, que José María vivió con ellos durante tres años, con otra novia que tenía antes de Paola Olmedo, en una casa aneja a la principal.

“Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia”, cuenta Arrocet, y es que, al parecer, “decían que la novia tenía malos hábitos. Se encerraba, no salía casi nunca de la casa”. Sobre los motivos que han hecho que la situación esté en este punto, el cómico opina que si José María tiene “resentimiento es por algo. Al pobre le han limitado la existencia”.

“José me decía: ¿tú crees, Edmundo, que es normal que esté esta casa vacía y yo me tenga que ir...?”, asegura que le dijo el joven, siendo este el motivo por el que “el hijo de Carmen estuvo un tiempo enfadado con Teresa, pero sabía que no era culpa de ella”.

La respuesta de Carmen Borrego

Aunque la revista ha salido a la venta este miércoles, su contenido se adelantó unas horas y se desveló en Tardear en la tarde del martes. Esto ha permitido una respuesta de la madre de José María, Carmen Borrego, que llamaba a plató dispuesta a dar su versión de los hechos antes de que se publicara la entrevista completa. “Quien conoce a mi madre y la conoció sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado”, empezó argumentando.

Pidió también que se deje de difamar y recordó que “tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado. No se puede destrozar a una familia y a una persona fallecida y no se puede defender”.

Sobre Edmundo no añadió mucho y tan solo reprochó que “este señor ya podría estar demandado, pero como no tiene domicilio no se puede demandar. A mi madre la defiendo yo, mi hijo es mayor de edad. No lo voy a consentir, quien difame a mi madre será demandado”, sentenció, colgando el teléfono sin dar oportunidad a réplica ninguna.

Pero Carmen no es la única que se ha pronunciado. También lo ha hecho el propio José María, que no se ha mostrado nada preocupado. “Que digan lo que quieran”, ha expresado sin rastro de preocupación, dando a entender que no tiene en cuenta nada de lo que diga Bigote Arrocet.