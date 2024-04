Un empleado se lesiona el dedo y su jefa responde que rechace la baja porque tiene que trabajar “hasta el fin de semana”

@soycamarero denuncia la situación vivida por un trabajador de la hostelería al lesionarse en el trabajo.

Pese a que el sector de la hostelería es de los más populares en España, pues da trabajo a gran parte de la población de todas las edades, también es uno de los más precarios. Jornadas laborales de 12 horas por sueldos con los que a duras penas se llega a pagar el alquiler combinado con el mal trato recibido, a veces, por algunos clientes, forma parte de la rutina de muchos camareros.

Frente a este escenario, el perfil de X (antiguamente conocido como Twitter) @SoyCamarero se dedica a contar las numerosas anécdotas que los profesionales de este sector aguantan en su día a día. Eso sí, siempre con un tono humorístico e irónico. Esta vez, ha compartido un vídeo en el que muestra la surrealista conversación de WhatsApp entre un camarero que se lesionó en el trabajo y su jefa para denunciar así las malas condiciones a las que el sector se ve constantemente sometido.

La primera imagen que aparece es la mano de un joven que ha recibido seis o siete puntos por un corte en la parte interior del dedo índice que se extiende desde la punta hasta prácticamente la mitad del mismo. A continuación, Jesús procede a enseñar la conversación del chico con su jefa, eso sí, tapando los nombres de cada uno para mantener el anonimato.

“Hola. He ido al médico para que me lo miraran y me han dicho que tengo que ir a la Mutua”, empieza el lesionado. Su jefa le proporciona la dirección del centro al que tiene que acudir, pero no se está de comentarle que “claro, si les dices que te lo has hecho en el trabajo te mandan a la mutua, hijo”. Pero esto no acaba aquí. Por si el primer comentario no estuviera ya suficientemente fuera de lugar, la mujer añade: “si te dicen de coger la baja les dices que no en principio, que hasta el fin de semana tendrás que trabajar”.

Pese al comentario de su jefa, el camarero le mandó la foto de la baja, explicándole a su jefa que tendría que ausentarse del trabajo, ya que había peligro de que la lesión se infectara. Eso no pareció ser un motivo de suficiente peso para la jefa del joven que, indignada, le respondió: “claro, ellos que te van a decir. Dios mío”.

La jornada laboral, el principal problema de la hostelería

Jesús Soriano es quien se encuentra detrás del perfil de @soycamarero. Este valenciano de 35 años empezó a trabajar, por necesidad, en la hostelería con 16 años y al final se quedó por pasión. Sin embargo, las duras condiciones a las que gran parte del sector se ve sometido, le llevó a abrir esta cuenta de X hace seis años.

Hace unas semanas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo estallar la polémica tras denunciar la necesidad de abordar la problemática de los horarios en el sector de la hostelería. A raíz de esto, Jesús Soriano, aprovechó para dar su opinión y lo que, desde hace tiempo, intenta denunciar desde su cuenta. Explica que si un cliente llega tarde, las tareas de cierre se retrasan, ya que no es solo servirle, sino que “es después reponer cámaras, limpiar los baños, barrer, fregar, hacer la caja, todo”. “La jornada laboral con estas acciones se queda perfectamente en las 60 o 70 horas semanales”.