‘The Chosen (Los elegidos)’ temporada 4: sinopsis, reparto y dónde ver la serie sobre Jesús y los apóstoles

La Semana Santa está para muchas cosas: ver procesiones, comer torrijas, pasar tiempo libre o estar con la familia... Pero entre los cinéfilos hay una gran tradición por estas fechas, que no es otra que ver películas relacionadas con la religión. Ben-Hur, Quo Vadis, Espartaco, La pasión de Cristo y otros grandes filmes de romanos abastecen las programaciones de las principales cadenas de televisión y plataformas estos días. Sin embargo, no hay tantos ejemplos de series que se adecúen a ese molde, aunque con el auge de las producciones televisivas parece haber surgido también una gran obra perfecta para ver en Semana Santa: The Chosen (Los elegidos), la serie que sigue la vida de Jesucristo y sus apóstoles y que se ha convertido en un auténtico fenómeno entre creyentes pero también ateos.

Tanto es así, que esta producción de Angel Studios ya va por su cuarta temporada, tras haber sido originalmente estrenada en 2017. Protagonizada por actores poco conocidos entre el gran público como Jonathan Roumie, Shahar Isaac o Liz Tabish, la serie cuenta la vida de Jesucristo a través de distintas etapas. En su primera entrega conocíamos a un joven Jesús de apenas 26 años, quien comienza sus andaduras dando a conocer la palabra del Señor y reclutando a sus apóstoles, además de conocer a María Magdalena. La segunda temporada continuaba con Jesús en la región israelí de Samaria, realizando sus primeros milagros y ganando cada vez más adeptos a su causa. En la última temporada hasta la fecha, la tercera, Jesús ya era todo un profeta consolidado en Judea, ambientándose en Cafarnaúm y realizando milagros tan conocidos como la conversión de los panes y los peces o su caminata por encima del agua.

Pues bien, ahora la cuarta entrega de The Chosen llega con grandes episodios de la vida de Jesús en el tramo final de su vida. La serie, que se encuentra disponible en Movistar+, a donde ha llegado la cuarta temporada desde este Jueves Santo, se encuentra estos días en abierto gracias a Televisión Española, que está emitiendo episodios correspondientes a la primera temporada de la serie. La producción estadounidense se ha convertido en un pequeño gran fenómeno en esta ventana de exhibición, cosechando grandes datos de audiencia en las dos jornadas pasadas y situándose como uno de los estrenos más vistos del mes.

En la noche del viernes en @la2_tve 'The Chosen' reunió a un total de 1.562.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



278.000 espectadores de media y el 3.4% de cuota de pantalla vieron en algún momento el programa.#Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/4lxs4REwui — Barlovento Comunicación (@blvcom) March 30, 2024

Qué esperar de la cuarta temporada

En la cuarta temporada de The Chosen (Los elegidos), y tras consumar el milagro de los panes y los peces, Jesús decide regresar a Belén, el lugar donde nació, ahora como toda una autoridad religiosa, pero también como un gran peligro para los romanos. En esta nueva entrega veremos precisamente cómo aumente la tensión desde Roma hacia la figura de Jesús y cómo se empieza a mover una campaña en su contra, mientras este permanece ajeno y continúa con sus milagros, en esta ocasión el de la resurrección de Lázaro.

En cuanto al reparto, la serie continuará con Jonathan Roumie como Jesús, así como el resto de los apóstoles, desde Shahar Isaac como Simón Pedro, Paras Patel como Mateo, George Xanthis como Juan o Luke Dimyan como Judas, así como Elizabeth Tabish como María Magdalena. Habrá que ver cómo continúa el éxito de la serie con esta nueva entrega hasta llegar al final de una historia de sobra conocida, pero de momento The Chosen parece haber salido triunfadora de esta Semana Santa y ser ya una serie predilecta para esta época.