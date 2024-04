Una española que vive en EEUU cuenta las preguntas absurdas a las que se enfrenta diariamente por ser española : “¿Está en África, no?”

Una tiktoker sube un vídeo explicando las preguntas que le hacen los estadounidenses por ser española. (TikTok)

Hayas estado o no en Estados Unidos, te haces una idea de cómo puede ser la vida allí. Bien sea por las películas, ya que hemos crecido con Hollywood, o simplemente por tener un poco de cultura general, si te hablan de este país americano te haces una idea de cómo son sus calles, si hay transporte, carreteras o si cuentan con las últimas tecnologías o no. Lo sorprendente es que en la dirección contraria no ocurre lo mismo. TikTok está lleno de vídeos de usuarios que comparten las burradas que les preguntan los estadounidenses cuando dicen que son españoles. Y aunque por supuesto que hay norteamericanos con mucho conocimiento sobre geografía o cultura general, es muy recurrente que les cueste ubicar nuestro país en el mapa.

Pero ojalá solo se tratara de eso. La influencer española @ainoa.ss en un vídeo viral de la red social ha contado su experiencia y algunas de las preguntas que le hacen son... para darles de comer aparte. “¿España está en México, no?; “¿tenéis coches?”; ¿y wifi?. “No, vamos en caballo aquí y nos comunicamos con código morse”, ironiza la tiktoker, que antes de comenzar su vídeo advierte de que no hay generalizar y se muestra respetuosa en todo momento. “Se creen que como tacos cada día -cuenta- cuando les dije que no había probado la comida mexicana en mi vida se quedaron flipando, se creían que eso era la que comíamos los españoles”. A esto Ainoa les responde que lo que se come en España es paella y croquetas. “Croquetas are very special in spain”, dice de broma.

¿Llueve en España?

Hay otra que menciona que todavía es más preocupante... “¿Has visto la lluvia alguna vez en España? En el mundo no existe un país donde nunca llueva, pero sí hay regiones donde las precipitaciones son extremadamente raras. Un caso emblemático es el Desierto de Atacama en Chile, considerado el lugar más seco de la Tierra. Este desierto tiene zonas donde no se ha registrado lluvia en décadas e incluso se estima que algunas áreas no han recibido lluvia en cientos de años. Sin embargo, incluso en el Desierto de Atacama se han documentado eventos esporádicos de lluvia, aunque son muy poco frecuentes. Y como los estadounidenses ubican muchas veces España en Latinoamérica, quizá han mezclado conceptos.

Otra de las preguntas es si en España se ve la luna. Y de nuevo... no existe un país en el mundo desde el cual no se pueda ver la luna. La visibilidad de la luna desde la Tierra no está restringida por la ubicación geográfica de un país. La luna es un cuerpo celeste que orbita alrededor de nuestro planeta y su visibilidad desde la superficie terrestre varía en ciclos regulares, independientemente de la ubicación geográfica. Todos los países experimentan fases lunares que cambian a lo largo del mes, incluyendo la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

La única variación podría ser en la apariencia de la luna, como la inclinación con la que se observa, que puede variar ligeramente dependiendo de la latitud del observador. Además, factores como las condiciones climáticas, la contaminación lumínica y las características geográficas locales pueden afectar la claridad con la que se observa la luna, pero no impiden su visibilidad. Pero por algún motivo hay gente que cree que igual en España no tenemos acceso a ver este satélite.